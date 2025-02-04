Samanyolu Haber /Gündem / Celal Şengör'den Ege depremleri için korkutan açıklama: Orası patlarsa... /04 Şubat 2025 00:13

Celal Şengör'den Ege depremleri için korkutan açıklama: Orası patlarsa...

Prof. Dr. Celal Şengör, Ege Denizi'nde günlerdir devam eden depremlere ilişkin dehşete düşüren açıklamalarda bulundu. Olası bir yanardağ patlaması durumunda, "Yalnız orası patlarsa hepimize Allah'a ısmarladık" dedi.

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Ege Denizi’nde günlerdir süren depremlerin sayısı 500’ü aştı. Prof. Dr. Celal Şengör, Ege Denizi merkezli depremlere ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, yaptığı açıklamalar korkuttu.

Şengör, Muğla Büyükşehir Belediyesinin davetlisi olarak katıldığı bir etkinlikte Ege Denizi ve Yunanistan merkezli depremlere ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Şengör, “Depremlerin ne tür deprem olduğu, derinliklerini öğrendim, 7 kilometreymiş. Yani burada normal bir derinlik, beklenilen bir şey. Ama depremler ne tür depremler? Bir de tam olarak nerede kümeleniyorlar?” dedi.

'ORASI PATLARSA HEPİMİZE ALLAH'A ISMARLADIK'

Şengör, burada yaptığı açıklamaların devamında ise korkunç detayları şöyle paylaştı:

“Vallahi oradaki yanardağ aktif zaten. Yalnız orası patlarsa hepimize Allah'a ısmarladık. Depremlerin türleri ne? Onu görebilmeyi çok isterim. Onun fay çözümlerini bizimkiler yaparlar herhalde. Ondan zamanında almak lazım. Şimdiden bir şey söylemek mümkün değil. Şimdi söylenebilecek bir şey var. Harita üzerinde nasıl görünüyor bunlar? Buradaki fayların her biri normal fay. Bunların hepsi tsunami yapar.

Çünkü tsunaminin olabilmesi için deniz tabanında yer değişimi olması lazım. Topograf yanı değişmesi lazım. Mesela İstanbul öyle değil. İstanbul'daki fay, yan yana fay. Orada tsunami tehlikesi ancak yer kayması olursa olur. Ama bir yer kayması olduğu zaman da orada 7 metreye kadar olabiliyor yani."
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