Samanyolu Haber /Gündem / Çelebi AKP’ye geçti, RTÜK’ün boş koltuğu el değiştirdi /11 Ekim 2022 13:58

Çelebi AKP’ye geçti, RTÜK’ün boş koltuğu el değiştirdi

CHP’den milletvekili seçilen Mehmet Ali Çelebi, daha önce “Kul hakkı yemek, ormanları yok etmek, çevresel yıkıma neden olmak, suçsuz askeri öğrencileri müebbet hapse mahkum ettirmek”le suçladığı AKP’ye katıldı. AKP'nin sandalye sayısı daha önce "Şerefsizlik"le suçladığı Çelebi'nin katılımıyla 287 oldu. Çelebi’nin AKP’ye katılmasının ardından RTÜK'ün üye yapısı da değişti.

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İzmir Bağımsız Milletvekili Mehmet Ali Çelebi “Atatürk askeri olarak AK Parti’de devam edeceğim” diyerek AKP’ye katıldığını duyurdu.

Bu kararın ardından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) ayladır boş olan koltuğu da milletvekili sayısı nedeniyle İYİ Parti’den AKP’ye geçti.

“GÖNÜL RAHATLIĞIYLA TBMM’YE GÖNDEREBİLİR”

RTÜK’ün CHP kontenjanı üyesi İlhan Taşçı, RTÜK’ün boş koltuğunun AKP’ye geçtiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Taşçı paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Vekil pazarlıklarıyla boş olan RTÜK üyeliği; Mehmet Ali Çelebi'nin Ak Parti'ye katılımıyla İyi Parti'den Ak Partiye geçti. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de 3 aydır boş olan üyelik için seçim yazısını “gönül rahatlığıyla” artık TBMM'ye gönderebilir!”

İSTİFALAR VE GERİ DÖNÜŞLERLE EL DEĞİŞTİREN ÜYELİK

Biri başkan olmak üzere 9 üyeden oluşan RTÜK Üst Kurulu, Meclis’te yapılan seçimde grubu bulunan siyasi partilerin oranına göre belirleniyor. 6 yıl görev süresine sahip RTÜK üyeleri için boşalan koltukları için yapılan seçimlerde, kontenjanlarına göre bir üye belirleniyor.

AKP kontenjanından RTÜK üyeliğine seçilen Taha Yücel istifa etmişti. O dönem AKP'de görülen RTÜK üyeliği kontenjanı Zafer Partisi’nden istifa eden Kayseri Milletvekili İsmail Koncuk'un İYİ Partiye dönmesiyle el değiştirdi.

İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun CHP'den istifa etmesiyle birlikte yeniden AKP dönen kontenjan, MHP’den istifa eden Kayseri Milletvekili Baki Ersoy’un Bahçeli'nin davetiyle  partisine dönmesiyle İyi Partiye geçti. Çelebi’nin katılımı dengeleri bir kez daha değiştirdi ve üyelik kontenjanı bir kez daha AKP’ye geçti
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