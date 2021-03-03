Çelik: 2. Abdulhamit kupon araziciydi, sürekli mal yığardı

Eski Milli Eğitim Bakanı Bakan Hüseyin Çelik, Karar TV’de yayınlanan “Bİ Karar Ver” programında gazeteciler Yıldıray Oğur ve Elif Çakır’ın sorularını cevaplandırdı. Abdülhamid dönemine ve “istibdadına” dair önemli mesajlar verdi.





Aynı zamanda Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi de olan Prof. Dr. Hüseyin Çelik, 2’nci Abdülhamid dönemiyle ilgili doktora yapmış, araştırmalar yapmış sayılı akademisyenden biri.





Kronos Haber'de yer alan habere göre “Bugün saltanatı özleyenler varsa ben onların aklına şaşarım.” diyen Hüseyin Çelik, “Abdülhamid tahttan indirildi, sürgün edildi, ondan sonra gelenler ülkeyi daha kötü yönetti. Bütün bunları bir tarafa getiriyorlar, ortaya kutsanmış Abdülhamid çıkıyor. Sultan Abdülhamid dönemine ‘istibdad dönemi’ deyince benim de içinde bulunduğum muhafazakâr camia ‘nasıl böyle dersin?’ diyorlar. İsmet vasfı peygamberlere aittir. Hiç bir padişah günahsız falan değil. Halife-i ruy-i zemin olsa bile,” şeklinde konuştu.





“ABDÜLHAMİD DARBEYLE TAHTA ÇIKTI”





Çelik’in Sultan Abdülhamid ve onun dönemine dair değerlendirmelerinde satır başları şöyle:

“Sultan Abdülhamit bir darbe sonucu tahta çıkmış bir padişahtır. Sultan Abdülhamit darbeciler ile yaptığı pazarlık sonucu başa geçmiştir. Sultan Abdülhamid diplomasiyi iyi bilen bir adamdır. Kartları iyi oynayan bir adamdır. Bunu bir kere kabul edelim.”





“FAYDACI BİR POLİTİKACIYDI”





“Osmanlı padişahları arasında en evhamlı padişah Abdülhamit’tir. Bu yapısı itibariyle kimseye güvenmiyor. Sultan Abdülhamit, İslamcılık politikası güdüyordu. Bu Abdülhamit’in iliklerine kadar dindar olmasından kaynaklanmıyordu. Bu faydacı bir politikacıydı. Dindar insan kendi dini için dünyayı feda eder fakat dinci adam kendi dünyası için gerekirse dinini feda eder… Siyasal İslamcı ile dindarlığı birbirine karıştırmamak lazım.”





“ÜLKEDE NEREDE BİR ‘KUPON BİR ARAZİ’ VAR ÜSTÜNE GEÇİRMİŞTİ”







“Abdülhamit şehzadeliğinden beri mal yığan biri olmuştur. Olağanüstü bir servete sahip olmuştur. Ülkede nerede bir ‘kupon bir arazi’ var üstüne geçirmişti. Öyle söylendiği gibi Abdülhamid’in Teodor Herse’e ‘sana bir karış toprak vermem’ sözleri bunlar hepsi efsane. Teodor Herse’e Kuzey Irak’ı teklif ediyor. Museviler’in Abdülhamid ile hiçbir problemi yoktu. Hep diyorlar ki; ‘Sultan Abdülhamid zamanında bir karış toprak vermedik.’ Ben diyorum ki; arkadaş siz hangi tarihten bahsediyorsunuz. Sultan Abdülhamid döneminde bizim kaybettiğimiz topraklar, şu anki Türkiye’nin iki katı kadardır.”





“BU İNSAN DÖNEMİNDE İNSANLAR NE KADAR RAHAT EDİYORDU?”





“Abdülhamid, vaktini jurnallerle geçirmeseydi daha başarı bir devlet adamı olabilirdi. Emanuel Karasu, Abdülhamid’in jurnalcisiydi. Sultan Abdülhamid’in imar faaliyetlerine diyecek bir şey yok. Fakat biz padişahları hanlar ve hamamlarla değerlendirmiyoruz. Bu insan döneminde insanlar ne kadar rahat ediyordu? Hürriyet ne kadar vardı? Muhteşem Süleyman dizisindeki Sultan Süleyman da o Süleyman değil. Payitaht Abdülhamid’deki Sultan Abdülhamid de o Abdülhamid değil. Tarihi dizilerden öğrenirsek, bizim daha çok çekeceğimiz var.”