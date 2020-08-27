Çelik kasa satışları patladı!

Daha önce ayda 1.000 adet civarında seyreden çelik kasa satışları 4 bin adet seviyesine fırladı.



Talep patlamasında yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında haftalarca bankaların kapalı kalması, döviz ve altın işlemlerinden alınan vergilerin artırılması ve dövize getirilen yüzde 1 vergi etkili oldu.







"Çelik kasa imalatının başşehri" diye nitelenen Gaziantep’te firmalar bir ay sonrasına teslim tarihi verirken, internetten gelen talepleri karşılamakta zorlanıyor. Özellikle ev tipi ve ofis tipi çelik kasalar rağbet görüyor.





Çelik para kasa fiyatları 150 lira ile 5 bin lira arasında değişiyor.





"KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDEN ÇIKTIK"





Kıratlı Çelik Kasa’nın Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Kıratlı, salgında satışlarının bıçak gibi kesildiğini anlatarak şu bilgileri verdi: “Biz de kısa çalışma ödeneğine başvurmuştuk. Mayıs ayından itibaren ev ve ofis tipi çelik kasa satışlarında büyük artışlar yaşanınca haziranda kısa çalışma ödeneğinden çıktık ve tam kapasite ile üretime başladık."





"İç pazarda daha önceleri küçük kasa satın alanlar şimdi evleri ve ofisleri için büyük ebatlarda ve yüksek güvenlik derecesine sahip olan kasalardan satın almaya başladı." diyen Kıratlı, "Özellikle bu ürün grubunda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 80 artış oldu. Ama salgın öncesine göre dört katına çıktı diyebiliriz." ifadelerini kullandı.





"15 GÜN SONRASI İÇİN TARİH VERİYORUZ"





Kıratlı, salgından sonra zincir marketlerin çelik kasa taleplerinde yüzde 30 artış olduğunu belirterek, “Ankara, İstanbul, İzmir ve Gaziantep satış ofislerimizde ve depolarımızda yüksek güvenlik derecesine sahip ürün stokları tamamen tükendi. Ayrıca yüksek güvenlikli çelik kasalar için yeni bir üretim bandı oluşturduk. Buna rağmen bu tip çelik kasalara 15 gün termin süresi vermekteyiz.” dedi.







BANKALAR ŞUBE KAPATIYOR, SİPARİŞ DURDU





Türkiye’de 20 bankanın tedarikçisi olduklarını belirten Kıratlı, “Bu yıl bankalardan sipariş alamadık. Birçok banka şubelerini kapatıyor. Daha çok kapattıkları şubelerin kasalarını kullanıyorlar.” diye konuştu.





Kasataş AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Dündar ise Dünya'ya verdiği mülakatta hem ev hem de ofis tipi kasalarının satışında artış olduğunu söyledi.





Dündar, “Bankaya yatırılan dövizin tekrar çekilmesine vergi ve ücret konulması ile kasa satış arttı.” dedi.







ALTIN FİYATI YÜKSELİNCE KASAYA TALEP ARTTI





Korona salgını ile birlikte belirsizlik ortamı yaşandığını söyleyen Özmetalsan Çelik Para Kasaları’nın sahibi Umut Özdemir altın ve doların yükselmesinin özellikle ev tipi kasa satışlarına olumlu yansıdığını kaydetti.





Özdemir, “Bizim ev tipi çelik kasa satışlarımız yüzde 40 arttı. Ancak vatandaş farklı farklı tiplere de rağbet gösteriyor.” dedi.





Çınar Safe’in Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Bulut ise satışlarının iki katından fazlaya çıktığını kaydetti. Bulut, “İnsanlarımız ev tipi kasayı daha çok tercih ediyor. Bunun sebebi güvensiz ortam.” şeklinde konuştu.







GittiGidiyor isimli e-ticaret sitesinde çelik kasa satışlarında geçen yılın ağustos ayına kıyasla yüzde 60 artış oldu.