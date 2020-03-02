Çelik: Rusya ile ayrı düşmek istemiyoruz









Türkiye ölen askerlerin ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgede "Bahar Kalkanı Harekatı" başlattıklarını duyurdu.

Bölgede Türk ordusu ile Rus ordusunun karşı karşıya gelip gelmeyeceği merak konusu. Bu konuda kaygılar dile getirilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Moskova'ya yapacağı ziyaret de eleştirilerin odağında.





Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye İdlib'te yaşanan gelişmelere ilişkin olarak yaptığı açıklamada, “Kimseyle savaşa girme gibi bir niyetimiz yok. Öyle koşullar yaratacağız ki kimse bize karşı mücadele etmek istemeyecek” dedi.





Tartışmalar devam ederken, AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten konuyla ilgili bir açıklama geldi. Partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Çelik, "Rusya ile karşı karşıya gelme tavrımız yok, hedefimiz rejim" dedi.





TSK'nin başlattığı Barış Kalkanı Harekatı'na da değinen Çelik "Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği sürenin dolmasıyla beraber Bahar Kalkanı Harekatı başlamıştır. Ortaya çıkan bu saldırganlık karşısında en üst düzeyde meşru müdafaa hakkımızı kullanarak en sert cevap rejim unsurlarına verilmiştir, verilmeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.





İdlib'de sıcak gelişmeler yaşanırken, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan perşembe günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İdlib'i görüşmek için Moskova'ya gidiyor. CHP bu ziyarete tepkili.





CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, saldırı sonucu yaşamını yitiren askerleri hatırlattı ve "Neden bu toplantı Moskova'ya alındı? Neden Putin'in ayağına gidiliyor? Umarız bu defa Erdoğan sadece Putin ile fotoğraf vermek için bu ziyareti gerçekleştirmez. Trump'ın hakaretlerle dolu mektubunu masanın kenarına iliştirmeye benzemesin. Putin'in gözlerinin içine bakarak sorun. Cevabını almadan masadan kalmayın. Milletimiz şehitlerimiz için cumhurbaşkanından ses beklerken Erdoğan sessizliğe bürünmüş, her gün 4-5 kere işgal ettiği kürsüsünü Hatay Valisi'ne bırakmıştır. Sosyal medyaya karartma uygulanmıştır. Acı olayın yaşandığı gece MYK'mız acilen toplanmıştır. Sabaha kadar durum değerlendirmelerimiz yapılmıştır" ifadelerini kullandı.