Samanyolu Haber /Dünya / Celine Dion hayranları ünlü dergiyi protesto etti /07 Ocak 2023 12:08

Celine Dion hayranları ünlü dergiyi protesto etti

Celine Dion hayranları, "tüm zamanların en iyi şarkıcıları" listesinden çıkarılan şarkıcı için Rolling Stone dergisinin ofisi önünde protesto gerçekleştirdi.

SHABER3.COM

Bir grup Celine Dion hayranı, Rolling Stone’un “Tüm Zamanların En İyi 200 Şarkıcısı” listesinden çıkarılmasını cuma günü New York’taki Rolling Stone ofisinin önünde protesto etti.

Ünlü Amerikan dergisi Rolling Stone, yılbaşında yayınladığı “Tüm Zamanların En İyi 200 Şarkıcısı” listesiyle sosyal medyada yankı uyandırdı. Listede Aretha Franklin, Taylor Swift, Rosalía, Ozzy Osbourne ve Beyoncé gibi isimler yer alırken Celine Dion, Andrea Bocelli, Janet Jackson, Madonna, Cher, Nat King Cole ve Judy Garland gibi isimlerin yer almaması dikkat çekti.

Hatta Celine Dion hayranları, bu duruma protesto ile tepki gösterdi. Variety’nin haberine göre protestocu grup, Montreal’den New York City’e altı saatten fazla seyahat eden yaklaşık 15 Dion hayranından oluşuyordu.

Rolling Stone’a göre liste; özgünlük, etki, bir sanatçının albümlerinin derinliği ve müzikal mirasının genişliğine dayandığını söylüyor. Dergi, “Bunun ‘En İyi Şarkıcılar’ listesi olduğunu, ‘En İyi Sesler Listesi’ olmadığını unutmayın” diye ekledi.
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