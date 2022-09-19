Celtic taraftarlarından kraliyet ailesine protesto

Hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth için çeşitli törenler düzenlenirken, İskoç liginde yapılan anmanın bir protestoya da sahne olduğu ifade edildi.







Evrensel'de yer alan habere göre İskoçya Premier Lig'de Celtic'le St. Mirren arasında oynanan maçta Kraliçe 2. Elizabeth için saygı duruşu esnasında Celtic taraftarları kraliyet ailesini "Kraliyet ailesinden nefret ediyorsan alkışla" tezahüratlarıyla protesto etti. İskoçya Premier Lig'de Celtic'le St. Mirren arasında oynanan maçta Kraliçe 2. Elizabeth için saygı duruşu esnasında Celtic taraftarları kraliyet ailesini "Kraliyet ailesinden nefret ediyorsan alkışla" tezahüratlarıyla protesto etti.

Ligin 8. haftasında Celtic, The Smisa Stadı'nda St. Mirren'e konuk oldu.Maç öncesi İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth için saygı duruşunun başladığı sırada Celtic taraftarları "Kraliyet ailesinden nefret ediyorsan alkışla" tezahüratında bulundu.