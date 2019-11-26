Celtics, Kanter’in performansıyla kazandı

Boston Celtics, üç önemli oyuncusu Hayward, Walker ve Theis’in sakatlıkları nedeniyle forma giymediği Sacramento Kings maçını zorda olsa 103-102 kazanmayı başardı. Enes Kanter ilk beşte başladığı maçta 13 sayı, 9 ribaunt, 2 asist, 1 top çalma ile oynadı. 25 dakika süre alan Türk yıldız, gerek defansta, gerek hücumda takımı adına oldukça etkili bir performans sergiledi.







ENES’İN HESABI, DEVRE ARASI RT YAPTI





Boston Celtics ilk yarıda 9 sayı gerideyken, Enes Kanter’in aldığı hücum ribaundu sonrasında 3 rakip oyuncusuna rağmen kritik basketi atıp üstüne birde faul atışı kazanınca, celtics hesabı tarafından bu pozisyon alkış ve güç emojisiyle twit olarak paylaşıldı. Devre arasında, Enes Kanter’in hesabından bu twit RT edilince, Sosyal Medyada, Enes Kanter devre arasında Twitter kullanıyor espirileri yapıldı. Bu olay Kanter’in 6 gün önce paylaştığı, ‘Soyunma Odasının mahremiyeti yok’ twitini akıllara getirdi. Enes Kanter, Twitter’ı en etkili kullanan NBA oyuncuları arasında gösteriliyor.





BOSTON CELTİCS, İKİ MAÇ SONRA KAZANDI





Son iki maçını kaybeden Boston Celtics, önemli oyuncularının yer almadığı Kings maçını kazanarak rahat bir nefes aldı. Boston iki hafta önce, Kings’e deplasmanda, M.Smart’ın son salise atışının girmemesiyle kaybetmiş ve 10 maçlık galibiyet serisine veda etmişti. O maçın sıcaklığı geçmeden bu kez evinde oynandığı maçı kazanan Boston bir anlamda rövanşıda almış oldu.





BOSTON CELTİCS EVİNDE KAYBETMİYOR





Celtics’te Jaylen Brown 24 sayı, 4 ribaundla en skorer oyuncu olurken, Jayson Tatum 20 sayı, 6 ribaund, Marcus Smart 17 sayı, 7 asistle oynadı. Sacramento’da Buddy Hield’in 41 sayı, 5 ribaundluk olağanüstü performansı maçı kazanmak için yeterli olmadı. Boston evinde oynadığı 6 maçın tamamını kazanırken, toplamda 12 galibiyet, 4 mağlubiyet ile Doğu Konferansında 3. sırada yer alıyor.





Boston Celtics, perşembe günü 03:00’da (tsi) Brooklyn Nets ile karşılaşacak.