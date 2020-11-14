Cem Dizdar hakkında şoke eden iddia!

Spor yorumcusu Cem Dizdar'ın eşi Selin Barlas, Dizdar'ın şiddetine maruz kaldığına dari fotoğrafları paylaştı.







Şahsi Twitter hesabından Dizdar’ın şiddetine maruz kaldığını açıklayan Selin Barlas, vücudundaki darp izlerinin fotoğraflarını paylaştı.

















Selin Barlas, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Kısa bir süreliğine instagram hesabımı açık bırakıyorum. İçinde gerçek bir hikaye var. Okuyun lütfen" ifadelerini kullandı.





Barlas, paylaşımları yaptığı Instagram profilini daha sonra kapattı.

























Gazeteci Cem Dizdar, eski eşi Selin Barlas’ın, “kendisine şiddet uyguladığı” iddiasını darp raporuna varlığına işaret ederek tekzip etti.





“Bu itham benim sözlüğümde, işleyebileceğim en büyük suçtur ve en ağır cezayı hak eder.” diyen Dizdar, kendisinin şiddet mağduru olduğunu söyledi.





"NEREDE VE NE ZAMAN ŞİDDET UYGULAMIŞIM?"





Dizdar, “Ben nerede, ne zaman ve nasıl şiddet uyguladım? Bu sorularıma adaletin cevap vermesi için, hakkımdaki iddiaların soruşturulmasının takipçisi olacağım. Benim şiddete maruz kaldığıma, ancak asla ve kesinlikle şiddet uygulamadığıma yönelik, darp raporum gibi somut ve maddi delillere; özellikle var olan görüntü kayıtlarına, bu yolla ulaşılacaktır.” dedi.



