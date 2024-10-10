Cem Garipoğlu’nun mezarı yeniden açıldı

Münevver Karabulut'u 2009 yılında öldüren ve 2014 yılında hapiste hayatını kaybeden Cem Garipoğlu'nun mezarı açıldı. Mezardan alınan kemik parçaları üzerinde yapılan Adli Tıp incelemesi tamamlandı.





Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda gerçekleştirilen inceleme sonucunda mezardan alınan kemiklerde yapılan DNA testinin, Cem Garipoğlu’nun anne ve babasıyla doğrudan uyumlu olduğunu bildirdi. Biyoloji İhtisas Dairesi, mezardan alınan kemik, diş ve diğer örnekler üzerinde bir DNA incelemesi gerçekleştirdi.Açıklamada, “Yapılan işlemlerin sonucunda mezardan çıkarılan örneklerin, Baba Mehmet Nida ve Anne Tülay Makbule’nin müşterek çocuğu Cem Garipoğlu’na ait olup yine bu kişinin 2014 yılında otopsi işlemi yapılarak intihar ettiği belirlenen şahısla birebir aynı DNA profiline sahip olduğu tespit edilmiştir” ifadelerine yer verildi.Cem Garipoğlu'nun avukatı, bugün Adli Tıp Kurumu’na gelerek kemikleri teslim aldı.Kemikler, yeniden defnedilmek üzere Cem Garipoğlu'nun kabrine götürüldü. Karacaahmet Mezarlığı'na cenaze nakil aracıyla getirilen örnekler, belediye ekipleri tarafından kazılan mezara yerleştirildi.Defin işlemleri sırasında Garipoğlu'nun annesi Tülay Makbule Garipoğlu da hazır bulundu ve dua etti ancak Münevver Karabulut'un ailesinden kimsenin defin sırasında orada olmadığı gözlemlendi.Münevver Karabulut'un ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, adli tıp raporuna itiraz edeceklerini açıkladı. Epözdemir, raporu adli tıp uzmanlarıyla bilimsel ve akademik bir perspektiften inceleyeceklerini belirtti. Ayrıca, mezardan çıkan poşetle ilgili inceleme talebinin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kabul edildiğini ve poşetin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı tarafından inceleneceğini duyurdu.