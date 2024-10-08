Cem Garipoğlu'nun ailesi sessizliğini bozdu: 'Bizi unutun artık!'

















İstanbul'da 15 yıl önce Münevver Karabulut'u öldürmesinin ardından cezaevinde 2014'te intihar ettiği açıklanan Cem Garipoğlu'nun adli tıp raporu belli oldu. Savcılıktan yapılan açıklamada, Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'ndan alınan DNA örnekleri anne ve babasıyla doğrudan uyumlu olduğu belirlendi.Raporun ardından Garipoğlu ailesi suskunluğunu bozdu. Garipoğlu ailesinin avukatı Orhan Şahin Esra Ezmeci ile Yeni Baştan programında sonuca dair açıklamalarda bulundu. Orhan Şahin, “Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, yıllar içerisinde bu olayı tetikledi. Komplo teorilerinin ortaya çıkmasına neden oldu. Garipoğlu ailesine yıllardır süren iftira ve baskının son bulmasını istiyoruz” dedi.Şahin, Garipoğlu dosyasının çığrından çıkarak toplumsal bir lince dönüştüğünü öne sürerek, "Garipoğlu olayı yıllardır bir reklam malzemesi haline getirildi. Kurşun gönderilen bir avukat suç duyurusunda bulunmaz mı? Yaşanan olaylar yıllardır toplumsal lince dönüştü. Aile bu süreçte çok yıprandı" dedi.