Samanyolu Haber /Gündem / Cem Garipoğlu'nun DNA sonucu açıklandı: İşte merakla beklenen sonuç! /08 Ekim 2024 11:42

Cem Garipoğlu'nun DNA sonucu açıklandı: İşte merakla beklenen sonuç!

Cem Gariboğlu'nun ölümünden yıllar sonra mezarı açılarak alınan DNA'sıyla ilgili beklenen sonuç açıklandı.

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Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun mezarından alınan DNA örneklerinde sonuçlar belli oldu. Alınan örnekler Garipoğlu'nun ailesiyle uyuştu.

Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun açılan mezarından alınan kemik örnekleri üzerindeki Adli Tıp incelemesi tamamlandı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, mezardaki kemiklerden alınan DNA'nın Garipoğlu'nun anne ve babasıyla doğrudan uyumlu olduğunu açıkladı.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

-Cezaevinde intihar ettiği tespit edilerek defnedilen Cem Garipoğlu'nun, ölmediği ve defnedilen kişinin farklı biri olduğuna yönelik iddialar üzerine Karabulut ailesinin talebi ve Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararıyla 3 Ekim 2024 tarihinde feth-i kabir işlemi yapılmıştır.

-İstanbul Adli Tıp Kurumu uzmanları tarafından yapılan inceleme sonrasında Biyoloj i ihtisas Dairesi'nde kemik, diş ve diğer tüm örnekler üzerinde DNA incelemeleri büyük bir titizlikle gerçekleştirilmiştir.

-Yapılan işlemlerin sonucunda mezardan çıkarılan örneklerin, baba Mehmet Nida ve Anne Tülay Makbule'nin müşterek çocuğu Cem Garipoglu'na ait olup yine bu kişinin 2014 yılında otopsi işlemi yapılarak intihar ettiği belirlenen şahısla birebir aynı DNA profiline sahip olduğu tespit edilmiştir.
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