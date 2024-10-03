Cem Garipoğlu'nun mezarında kefen bezi çıkmadı, peki bunun anlamı ne?

"Türk hukuk tarihinin en büyük skandalı olur"

Mezar açıldıktan sonra açıklama yapan Epözdemir, "neden kefen yok" sorusuna cevaben, "Onu anlayamadım hiçbir kefen bez yok. Bu, birkaç alternatifi bize verebilir. 10 sene içinde kaybolmuş ya da aşınmış olabilir mi? O bana çok rasyonel gelmiyor. Sonradan kemiklerin bırakılma ihtimali kefenin olmadığı yerde çok kuvvetli bir ihtimal olarak karşımızda duruyor. O beni ziyadesiyle rahatsız etti. 2014 yılında defin işlemi sırasında da kayıt alınmamış. Biz de otopsiye girmedik yasal hakkımız da yok" diye konuştu. Avukat, gazetecilerin "Mezardan başka bir cenaze çıkması halinde ne olur?" sorusuna ise, "Türk hukuk tarihinin en büyük skandalı olur" yanıtını verdi.







Babası da başvuruda bulunmuştu

Çin'e kaçırıldığı öne sürülmüştü

İstanbul'un Bahçeşehir ilçesinde 3 Mart 2009 tarihinde 17 yaşındayken öldürülen Münevver Karabulut cinayeti uzun yıllar tartışılmış, Türkiye'deki kadın cinayetlerine ilişkin emsal bir dava olmuştu.