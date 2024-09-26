Cem Garipoğlu'nun mezarını açtıran çarpıcı detay

İstanbul'da 2009'da vahşice katledilen Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun cezaevinde gerçekten intihar edip etmediği tartışmalarına bir nokta koymak için Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan mezar açılması (fethi kabir) ve DNA eşleştirmesi yapılması talebiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.



Silivri Cezaevi'nde ölü bulunduğu açıklanan Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasına karar verildi. Açıklamayı Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir sosyal medyadan yaptı. Epözdemir, bugün sosyal medyadan açıklama yaparak, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın taleplerini kabul ettiğini duyurdu.



MEZARI AÇTIRAN ÇARPICI DETAY



10 yılın ardından mezarın açılması için gerekli sebepler de herkesin merak konusu haline geldi. Avukat Rezan Epözdemir, Garipoğlu'nun mezarının açılması için savcılığın gerekçe gösterdiği nedenler açıkladı.



Cem Garipoğlu'nun ailesinin yaptığı kutlama ve paylaşımlar mezarın açılma nedenlerinin başında geliyor. Epözdemir, ailenin Münevver Karabulut'un katledildiği ve kan izlerinin bulunduğu koltukta oturarak çekildiği fotoğrafları paylaşmasının da fethi kabir kararında ekili olduğunu belirtti.



Cem Garipoğlu'nun Münevver Karabulut cinayetini işlediği sırada salonda bulunan koltukları kullanmaya devam eden ve üzerinde poz veren aile, uzun süre eleştirildi.