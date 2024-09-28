Başsavcılığın, kimlik teşhisinde kullanılmak üzere Garipoğlu'nun yakınlarından veya komşularından birinin mezarlıkta hazır edilmesi ve belediyeyle de irtibata geçilip cesedin incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumuna nakli için araç ve görevlilerin bulundurulmasını istediği talimat yazısında, kamera ve fotoğraf çekimi yapılmak üzere olay yeri inceleme ekibi veya bu işlerde uzman kişilerin de mezarlıkta hazır edilmesi talep edildi.





İstanbul'da 15 yıl önce Münevver Karabulut'u katleden Cem Garipoğlu'nun mezarının açılacağı tarih belli oldu.Avukat Rezan Epözdemir, Münevver Karabulut'u katleden Cem Garipoğlu'nun mezarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.Epözdemir, açıklamada, "Cem Garipoğlu'nun fethi kabir işlemi 3 Ekim 2024 Perşembe günü saat 11:00'da gerçekleştirilecektir" ifadelerine yer verdi.Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul'da 15 yıl önce Münevver Karabulut'u öldürmesinin ardından cezaevinde 2014'te intihar ettiği iddia edilen Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasına karar verdi.Başsavcılık, Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut'un, 10 Ekim 2014'te kaldığı Silivri 5 No'lu Cezaevi'nde intihar ettiği öne sürülen Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasına yönelik talebini kabul ederek, "fethi kabir" işlemlerinin yapılması için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına talimat yazısı gönderdi.Talimat yazısında, Garipoğlu'nun mezarının bulunduğu Karacaahmet Mezarlığı'nda "fethi kabir" işleminin gerçekleştirilmesine karar verildiği belirtilerek, işlemin delil kaybı olmaksızın gerçekleştirilmesi ve işlem boyunca adli heyetin güvenliğinin sağlanması için emniyet görevlilerinin hazır edilmesi istendi.Bahçeşehir'de bir villada öldürülen Münevver Karabulut'un parçalanmış cesedi, 3 Mart 2009'da Etiler'de bir çöp konteynerinde bulunmuştu.Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 18 Kasım 2011'de Münevver Karabulut'u öldürdüğü gerekçesiyle Cem Garipoğlu'nu 24 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Garipoğlu'nun, 10 Ekim 2014'te kaldığı Silivri 5 No'lu Cezaevi'nde intihar ettiği öne sürülmüştü.Yapılan otopsinin ardından Garipoğlu toprağa verilirken, aileden alınan DNA örnekleri de bu kişiyle uyuşmuştu.