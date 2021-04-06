Samanyolu Haber /Gündem / Cem Gürdeniz'in eşinden Bahçeli'ye 'Mavi Vatan'lı tepki /06 Nisan 2021 12:18

Cem Gürdeniz'in eşinden Bahçeli'ye 'Mavi Vatan'lı tepki

MHP lideri Devlet Bahçeli ile bildiride imzası olan emekli amiral Cem Gürdeniz'in eşi Rengin Gürdeniz arasında 'Mavi Vatan' polemiği yaşandı. "Mavi vatanımızı bu çürüklerle nasıl savunmuşuz?" diyen Bahçeli'ye Rengin Gürdeniz, terimin isim babasının Cem Gürdeniz olduğunu hatırlatarak cevap verdi.

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MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin bugünkü grup toplantısında 104 emekli amiralin imza attığı bildiriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasında "104'lükler büyük bir suç işlemiştir, bu suç cezasız kalamaz. Mavi vatanımızı bu çürüklerle nasıl savunmuşuz?" ifadelerini kullandı.

Bildiride imzası bulunan emekli amiraller arasında yer alan Cem Gürdeniz'in eşi Rengin Gürdeniz ise Bahçeli'nin bu sözlerine tepki gösterdi.

Twitter hesabından paylaşım yapan Rengin Gürdeniz, şu ifadeleri kullandı:

"Mavi Vatan'ı bu çürüklerle nasıl savunacağız demiş @dbdevletbahceli kullandığınız terimi bile o çürük dediğiniz insanlardan biri yarattı #cemgürdeniz"


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