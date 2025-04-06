Cem Küçük canlı yayında itiraf etti: 'Akın Gürlek...'

Küçük İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile arkadaş olduklarını, kendisi ile 17-25 Aralık operasyonlarından bu yana tanış olduklarını açıkladı.





Muhalefete, muhalif isimler ve gruplara karşın yapılan ve yapılacak operasyonları TV ekranlarında önceden açıklaması ve konu hakkındaki yorumları ile sık sık gündem olan AKP'ye yakın gazeteci Cem Küçük dün akşam EKOL TV'de tartışma açık oturuma katıldı.Küçük'ün katıldığı programda gündem hakkında ve muhalefete yönelik düzenlenen operasyonlar hakkında yorum yaparken İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında kullandığı ifadeler sosyal medyada geniş yankı buldu.Küçük bugünkü köşe yazısında da Akın Gürlek hakkında yorumda bulundu. "Sayın Akın Gürlek, 28 Şubat’ın medya ve sivil ayağına siz dokunabilirsiniz!" başlıklı köşe yazısı yazan Küçük, Akın Gürlek hakkında 'yürekli bir hukuk adamı' diyerek şu sözleri kullandı:"İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek yürekli bir hukuk adamı. Gezi terör eylemlerinin hesabını sormaya başladı. Gezi’nin medya ayağı yakın zamanda toplanacak. Yürekler soğuyor. Ama Sayın Başsavcım, 28 Şubat’ın sivil ve medya ayağına ancak sizin gibi cesur bir hukuk adamı hesap sorabilir. "