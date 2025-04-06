Samanyolu Haber /Gündem / Cem Küçük canlı yayında itiraf etti: 'Akın Gürlek...' /06 Nisan 2025 09:54

Cem Küçük canlı yayında itiraf etti: 'Akın Gürlek...'

İktidarın sesi konumundaki Cem Küçük, Ekol TV'de katıldığı bir tartışma programında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile arkadaş olduklarını açıkladı. Bilindiği gibi, Akın Gürlek'in başsavcı olarak atanması sonrası İBB'ye yönelik soruşturmalar süreci hız kazanmıştı. 5 ayrı dava açılan İBB Başkanı İmamoğlu ise 23 Mart'tan bu yana tutuklu.

SHABER3.COM

Muhalefete, muhalif isimler ve gruplara karşın yapılan ve yapılacak operasyonları TV ekranlarında önceden açıklaması ve konu hakkındaki yorumları ile sık sık gündem olan AKP'ye yakın gazeteci Cem Küçük dün akşam EKOL TV'de tartışma açık oturuma katıldı.

Küçük'ün katıldığı programda gündem hakkında ve muhalefete yönelik düzenlenen operasyonlar hakkında yorum yaparken İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında kullandığı ifadeler sosyal medyada geniş yankı buldu.

Küçük İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile arkadaş olduklarını, kendisi ile 17-25 Aralık operasyonlarından bu yana tanış olduklarını açıkladı.

"AKIN GÜRLEK YÜREKLİ BİR HUKUK ADAMI"

Küçük bugünkü köşe yazısında da Akın Gürlek hakkında yorumda bulundu. "Sayın Akın Gürlek, 28 Şubat’ın medya ve sivil ayağına siz dokunabilirsiniz!" başlıklı köşe yazısı yazan Küçük, Akın Gürlek hakkında 'yürekli bir hukuk adamı' diyerek şu sözleri kullandı:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek yürekli bir hukuk adamı. Gezi terör eylemlerinin hesabını sormaya başladı. Gezi’nin medya ayağı yakın zamanda toplanacak. Yürekler soğuyor. Ama Sayın Başsavcım, 28 Şubat’ın sivil ve medya ayağına ancak sizin gibi cesur bir hukuk adamı hesap sorabilir. "
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Cem Küçük canlı yayında itiraf etti: 'Akın Gürlek...' Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:19:20