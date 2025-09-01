Cem Küçük 'dosya boş' demişti! Akın Gürlek ise: ‘100 yılın en büyük yolsuzluk dosyası’

“100 yılın en büyük yolsuzluk dosyası bu. İBB yolsuzluk dosyasında iddianame yazılmaya başladı. 6 ay oldu ilk operasyon yapılalı aslında çok kısa bir süre iddianame için, kimse adli tatil bile yapmadı. Bizde sadece tanık beyanıyla tutuklu kimse yok. Beyanı delillendirmeden tutuklamıyoruz. Varsa öyle biri söyleyin hemen ertesi gün tahliye edelim. Kuyumcu terazisi hassasiyetiyle iş yapıyoruz.”





ANKA’nın aktardığına göre; İBB’ye yönelik operasyonlarla ilgili sorulara da yanıt veren Gürlek, ilk önce etkin pişmanlıktan yararlanabilmek için verdiği ifadelerle çok sayıda kişinin tutuklanmasına gerekçe olan iş insanı Aziz İhsan Aktaş soruşturması nedeniyle Beşiktaş Belediyesi iddianamesinin hazırlanacağını duyurdu. Gürlek, Beşiktaş Belediyesi iddianamesinin eylül ayında hazır olacağını, diğer iddianamelerin ise ekim ayı içerisinde tamamlanacağını aktardı.





Gürlek, İBB davasının canlı yayınlanması polemiğine ilişkin olarak “Kanunda öyle bir madde yok, düzenleme olursa ancak olabilir. Biz dosyamıza güveniyoruz. Canlı da olsa basına kapalı da olsa gerekli deliller dosyamızda var” dedi.





Gürlek, İBB operasyonunun önceden sızdırıldığı iddiası için, “Operasyonu ilk öğrenen kişi Murat Kapki, bir günde 8 malını devretti, mallarını kaçırmaya çalıştı. Harekete geçtik, mal varlıklarına tedbir koyduk. Oradan da anladılar” dedi.





İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, 19 Mart’ta başlatılan, Başkan Ekrem İmamoğlu’nun da tutuklu olduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturma için “100 yılın en büyük yolsuzluk dosyası” nitelemesi yaptı. Gürlek, “Soruşturma henüz tamamlanmadı. İtiraflar geldikçe soruşturma genişliyor. Bizde sadece tanık beyanıyla tutuklu kimse yok. Beyanı delillendirmeden tutuklamıyoruz. Varsa öyle biri söyleyin hemen ertesi gün tahliye edelim. Kuyumcu terazisi hassasiyetiyle iş yapıyoruz” dedi. Gürlek, soruşturmada itirafçı olmak isteyenlerin “kapılarda yattığını” savundu. Gürlek, Beşiktaş Belediyesi iddianamesinin eylül ayında hazır olacağını, diğer iddianamelerin ise ekim ayı içerisinde tamamlanacağını aktardı.İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek yeni adli yıl vesilesiyle adliye muhabirleriyle bir araya geldi. Gazeteci Ceylan Sever’in aktardığına göre; sorular çoğunlukla İBB dosyası üzerinden şekillendi.Etkin pişmanlıkta bulunanlara baskı yapılıyor iddiası hakkında Gürlek, “Biz etkin pişmanlıkta bulunan herkesi bırakmıyoruz. Kimseye baskı yapıldığı yok. Kendileri etkin pişmanlıkta bulunmak istiyor. Avukatlar her gün adliyeye geliyor, etkin pişmanlıkta bulunmak istiyor müvekkilim diye. Kapılarda yatıyorlar. Hatta itirafçı olmak isteyenlere kendileri baskı yapıyor, konuşmayacaksın diye. Öyle yapan avukatlar vardı. Onları tutukladık. Örneğin Ertan Yıldız itirafçı olduğunda ailesine tehditler gitti, ailesine koruma vermek zorunda kaldık. 37 avukat gitti görüştü” ifadesini kullandı.“Çözüm süreci dava sürecini etkiler mi?” sorusunu da yanıtlayan Gürlek, “Biz bu süreci destekliyoruz ama yargılamaya etkisi olmaz” ifadelerini kullandı.Gürlek, İBB dosyasındaki Murat Gülibrahimoğlu ve Emrah Bağdatlı hakkında kırmızı bülten çıkarıldığını aktardı.