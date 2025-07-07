Cem Küçük duyurdu: Yiğit Bulut'un durumu kritik

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı ve Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut'a geçtiğimiz aylarda kanser teşhisi konulduğu öğrenildi. Bulut'un İstanbul'da özel bir hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.





Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, Bulut'un sağlık durumuna ilişkin "Yiğit Bulut’un bir yakınıyla konuştum. Amansız bir hastalıkla mücadele ediyor. Durumu kritik" bilgisini aktardı.





ERDOĞAN ZİYARET ETTİ





Erdoğan, Bulut'un sağlık durumunu yakından takip ettiği kaydedildi. Edinilen bilgiye göre; 5 Temmuz'da Erdoğan ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Bulut'u tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.