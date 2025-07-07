Samanyolu Haber /Gündem / Cem Küçük duyurdu: Yiğit Bulut'un durumu kritik /07 Temmuz 2025 12:15

Cem Küçük duyurdu: Yiğit Bulut'un durumu kritik

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Yiğit Bulut'un kanser hastalığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü ve durumunun kritik olduğu bildirildi.

SHABER3.COM

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı ve Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut'a geçtiğimiz aylarda kanser teşhisi konulduğu öğrenildi.  Bulut'un İstanbul'da özel bir hastanede tedavi altına alındığı bildirildi. 

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, Bulut'un sağlık durumuna ilişkin "Yiğit Bulut’un bir yakınıyla konuştum. Amansız bir hastalıkla mücadele ediyor. Durumu kritik" bilgisini aktardı. 

ERDOĞAN ZİYARET ETTİ

Erdoğan, Bulut'un sağlık durumunu yakından takip ettiği kaydedildi.  Edinilen bilgiye göre; 5 Temmuz'da Erdoğan ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Bulut'u tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Cem Küçük duyurdu: Yiğit Bulut'un durumu kritik Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:12:22