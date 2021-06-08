Samanyolu Haber /Gündem / Cem Küçük kendisine ‘Çakma MİT’çi diyen Peker’e cevap olarak yazdığı tweeti sildi /08 Haziran 2021 08:42

Cem Küçük kendisine ‘Çakma MİT’çi diyen Peker’e cevap olarak yazdığı tweeti sildi

Cem Küçük, Sedat Peker'in "Cem Küçük, çakma MİT’çi, pazar günü boşluk olursa seni de misafir oyuncu olarak alacağım" paylaşımına "Elinden geleni ardına koyma. Senin gibilerle sonuna kadar mücadele etmek benim ruhumda var" cevabını verdi. Küçük'ün daha sonra bu mesajı silmesi sosyal medyada gündem oldu.

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Gazeteci Cem Küçük, organize suç örgütü lideri olmakla suçlanan Sedat Peker’in paylaşımına cevaben yazdığı tweetini sildi. 

Akşam saatlerinde Sedat Peker, Twitter üzerinden “Cem Küçük, çakma MİT’çi, pazar günü boşluk olursa seni de misafir oyuncu olarak alacağım. Kardeşlerim pazar günü çok eğleneceğiz çok. Hem de çok” paylaşımında bulundu.



Cem Küçük, Peker’in bu paylaşımına “Elinden geleni ardına koyma. Senin gibilerle sonuna kadar mücadele etmek benim ruhumda var. Bu işler bittiğinde kim nerde olacak göreceğiz” paylaşımında bulundu. Daha sonra Küçük, bu paylaşımını sildi.



Sosyal medyada bu durum gündem oldu. Gazeteci Erk Acerer, bu durumu “Hiçbir şey olmasa bile bir FaceTime yalvarması olmuş” ifadesini kullandı. 

Ümit Karaca isimli sosyal medya kullanıcısı, “Cem Küçük kibrit kutusuna girmek için Pazar gününü beklememiş, direk tweti silmiş” dedi. 
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