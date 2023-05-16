Samanyolu Haber /Politika / Cem Küçük Millet İttifakı’na oy verenlere hakaret etti /16 Mayıs 2023 20:29

Cem Küçük Millet İttifakı’na oy verenlere hakaret etti

Yandaş Cem Küçük seçimde Millet İttifakı’na oy verenlere hakaret etti. Küçük, “Gram akıl, zeka yok” dedi.

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Yeniçağ'da yer alan habere göre 14 Mayıs’ta yapılan seçimde Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalırken Meclis’te ise çoğunluğu AKP aldı.

Seçim sonuçlarının belli olması sonrası farklı tepkiler geldi. Muhalif kesinler, seçimin ikinci tura kalması sonrası umutsuzluğa kapıldı. Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise yaptığı çağrıda gençlerin umutsuzluğa kapılmamalarını istedi.

MİLLET İTTİFAKI’NA OY VERENLERE HAKARET ETTİ

Muhalif kesimlerin tepkileri devam ederken yandaş isim Millet İttifakı’na oy verenlere hakaret etti. Yandaş Cem Küçük, Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı’na oy verenlere, Gram akıl, zeka yok” dedi.

Ünlü oyuncu Yunus Günce’nin Twitter paylaşımına yanıt veren Küçük şunları söyledi:

“Biz niye kazanıyoruz hep? Rakipler bunlar da ondan. Gram akıl, zeka yok.”
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