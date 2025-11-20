Cem Küçük yalanlarını böyle savundu: 'Arada insan ağzından kaçırır'

İktidara yakın Türkiye Gazetesi yazarı ve TGRT yorumcusu yandaş Cem Küçük, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hakkında yürütülen soruşturma ve hazırlanan iddianame sürecinde kamuoyuna aktardığı bazı bilgilerin doğru olmadığını itiraf etti.





KÜÇÜK: ”ARADA İNSAN AĞZINDAN YANLIŞ BİR ŞEY KAÇIRABİLİR”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, daha önce Cem Küçük’ün iddialarını yalanlayan bir videoyu sosyal medya hesabından yeniden paylaşınca, Cem Küçük bu videoya cevap verdi.





Küçük açıklamasında şu ifadeleri kullandı:





“Beni madem yalanlıyorsunuz Sayın Özel, bunları da yalanlayın. Madem yalansa… Tamam, bir tane yakalıyorsunuz. Ben de demiyorum ki bu doğru… Arada insan yalan… şey, ağzından bir şey kaçırabilir. Doğru olmayabilir, özür dilersin ve benzeri…”





KABUL ETMİŞ OLDU

Bu sözlerle Küçük, İBB soruşturması sürecinde bazı iddialarının gerçeği yansıtmadığını kabul etmiş oldu.





ÖZEL’DEN SERT TEPKİ

Cem Küçük’ün itiraf niteliğindeki açıklamasına Özgür Özel sert bir cevap verdi.

Özel şunları söyledi: “‘İnsanlar bazen yalan atar’… Atmaz! ‘Ağzımdan kaçmış’ diyor. Ağzından ‘parke altından 2 milyon dolar çıktı’ kaçar mı insanın?”





Özel, Küçük’ün iddialarının kamuoyunu yanıltmaya dönük olduğunu ve siyasetin kirli bilgiyle manipüle edilmesine izin vermeyeceklerini vurguladı.