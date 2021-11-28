Samanyolu Haber /Gündem / Cem Küçük'ten büyük(!) tespit /28 Kasım 2021 11:41

Cem Küçük'ten büyük(!) tespit

AKP’ye yakın gazeteci Cem Küçük’ün Almanya’daki emeklilerle ilgili açıklaması gündem oldu. Almanya’daki emeklilerin maaşlarının az olduğunu söyleyen Küçük "Gazoz kapağı topluyorlar" dedi.

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Habertürk’te dün akşam yayınlanan “Enine Boyuna” programında ekonomi konuşuldu. Konuklardan Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük’ün Almanya’daki emeklilerle ilgili açıklaması sosyal medyada tartışma konusu oldu.

AKP’ye yakınlığıyla bilinen Cem Küçük “Almanya’da emekli maaşları yetmediği için gazoz kapağı toplayan onbinlerce insan var. Başka insanlar var, tek maaşı yetmediği için. 2500-3000 euro geliriniz yoksa Avrupa’nın herhangi bir şehrinde yaşama şansınız yok” dedi.

Şaşırtan açıklamalar kısa sürede Twitter’da TT oldu. Küçük’ün sözlerinin paylaşıldığı videonun altına çok sayıda yorumlar yapıldı.
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