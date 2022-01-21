Cem Küçük'ten tutarsız açıklamalar

'DÜŞÜŞ HALKA YANSITILIRSA DAHA OLUMLU OLUR'





Şu an 13,59. Motorinin 2021 başı fiyatı 6,73’tü. Şu an 14,30. Bir yılda yüzde yüz artış. Kimsenin maaşı yüzde yüz artmadı. Döviz düştükçe motorin ve benzin fiyatları aşağı çekilmeli. Bu zamlar halkın geçim bütçesini ciddi etkiliyor. Hükûmet elinden geleni yapıyor. Döviz istikrarını korudukça enerjide düşüş halka yansıtılırsa daha olumlu olur."









Cem Küçük: Avrupa'da 1 ekmek 2 euro; biz 30 liraya ekmek mi satıyoruz Türkiye'de?



Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, katıldığı bir televizyon programında Avrupa ile Türkiye'deki ekmek, doğalgaz, elektrik fiyatlarını kıyasladı. Cem Küçük, yaptığı kıyaslamada "Avrupa'da 1 ekmek ortalama 2 Euro. Biz 30 liraya ekmek mi satıyoruz Türkiye'de? Dünyanın hangi ülkesi doğalgaz, elektriğin yüzde 74'ünü karşılıyor. Bizde doğalgaz, elektrik... ama Avrupa'ya göre ucuz ” dedi.



Habertürk'de yayınlanan Hülya Hökenek'in sunuculuğunu yaptığı "Enine Boyuna" programına konuk olan Cem Küçük, ekonomide yaşanan krizle ilgili değerlendirme yaptı. Küçük, programda yaptığı değerlendirmede Avrupa ülkelerinin ekonomisiyle Türkiye'yi kıyasladı.



Almanya'da da ekonomik sıkıntıların olduğunu öne süren Küçük, değerlendirmesinde şunları söyledi:



"Avrupa'da 1 ekmek ortalama 2 Euro. Biz 30 liraya ekmek mi satıyoruz Türkiye'de? Ben yazın ordaydım. Git gör insanların sıkıntısını, durumunu. Evsiz sayısına bir bak. Tabi ki büyük ekonomi. Tabi ki devasa, parası değerli, alım gücü kuvvetli ama... Dünyanın hangi ülkesi doğalgaz, elektriğin yüzde 74'ünü karşılıyor. Bizde doğalgaz, elektrik... ama Avrupa'ya göre ucuz."





Türkiye'yi Avrupa'yla kıyaslayan Cem Küçük'e Ersan Şen: Hayatı yalan



Öte yandan programda Esan Şen ile AKP yandaşı Cem Küçük, ekonomideki yaşanan derin kriz nedeniyle tartıştı. Ersan Şen, elektrik ve doğal gaz faturalarındaki yüksek artışlar üzerinden Cem Küçük'ü "Sana göre Amerika'da insanlar donla dolaşıyor. İngiltere'dekiler aç, Türkiye'ye kaçıyor. Sen sırça köşkünden in! Bu topraklara gel" sözleriyle eleştirdi.



Ersan Şen sözlerinin devamında Cem Küçük'e şu sözlerle tepki gösterdi:



"'Bariz yalan' diyor ya kendisi baştan aşağı yalan, hayatı yalan. Ekonomiden savunacağım diye her toplantıda ne yapıyor 'Efendim orada böyleydi şurada şöyleydi' kardeşim sen bu ülkenin topraklarına gelsene. Bu ülkenin insanının yaşadıklarına baksana. Hiç sokak senin dediğin gibi değil."



Hükümetin ekonomide attığı adımlar doğrultusunda Türk lirasında yaşanan tarihi değer kaybı, her alanda ardı kesilmeyen zamlara neden oldu. Son zamlarla benzinin litresi İstanbul’da 14,05, İzmir’de 14,13, Ankara’da 14,12 liraya ulaştı.Fahiş fiyat artışları, iktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük'ün gündeminde."Türkiye’nin doğal kaynağı yok. Enerjide dışa bağımlıyız. Yıllık faturamız 55-60 milyar dolar arasında. Malum döviz de yükseldi. Bir ara 18 TL oldu. Kur korumalı Türk lirasıyla makul bir seviyeye geldi. Şu an 13,3 seviyesinde" diyen Küçük, şöyle devam etti:"Enerji Bakanlığı doğalgaz ve elektrikte yıllık 165 milyar TL katkı sağlıyor ve son zamlara kadar süreç iyi getirildi. Daha önce yazmıştım, o zamların zamanlaması önemliydi. 2021 başında benzinin litre fiyatı 7,30’du.