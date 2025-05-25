Samanyolu Haber /Dünya / Cem Özdemir Almanya'da başbakan adayı /25 Mayıs 2025 09:37

Cem Özdemir Almanya'da başbakan adayı

Olaf Scholz döneminin Tarım Bakanı Cem Özdemir, gelecek yıl Baden-Württemberg eyaletinde yapılacak başbakan seçimlerine Yeşiller partisinden aday oldu. Özdemir eğer seçilirse Türkiye kökenli ilk eyalet başbakanı olacak.

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Almanya'da önceki hükümetin Federal Tarım Bakanı Cem Özdemir, Baden-Württemberg eyaletinde Yeşiller partisinin başbakan adaylığına seçildi. Heidenheim'da düzenlenen parti kongresinde Özdemir delegelerin yüzde 97'sinin desteğini aldı.

Eyaleti 15 yıldır yöneten Winfried Kretschmann'dan sonra Yeşiller'in iktidarını sürdürmek isteyen 59 yaşındaki Özdemir için yarışın zorlu geçeceği öngörülüyor.

DW Türkçe'nin haberine göre Anketler, Başbakan Friedrich Merz'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) eyalette 2026 yılında yapılacak seçimleri kazanacağına işaret ediyor. CDU güncel kamuoyu araştırmalarında yüzde 31 ile ilk sırada gözükürken, Yeşiller yüzde 20 ve aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) yüzde 19 seviyesinde bulunuyor.

Ancak Özdemir'in eyaletteki popülaritesi partisinden yüksek. Anketler, eğer seçmen partilere değil de doğrudan adaylara oy verebilseydi yüzde 39'la başbakan seçilebileceğini gösteriyor. CDU adayı Manuel Hagel'i başbakan olarak görmek istediklerini söyleyenlerin oranı ise yüzde 18'de kalıyor.

Cem Özdemir kimdir?
Cem Özdemir, gelecek sene yapılacak seçimde seçildiği takdirde Almanya'nın ilk Türk kökenli eyalet başbakanı olacak. 1960'lı yıllarda Almanya'ya yerleşen bir işçi ailenin çocuğu olan Cem Özdemir, 1994 yılında henüz 29 yaşındayken Federal Meclis'e girdi.

2002'de iş seyahatlerinde elde ettiği uçuş millerini özel uçuşlarında kullandığı ve iş insanı Moritz Hunzinger'den düşük faizle kredi aldığı ortaya çıkınca siyasete ara veren Özdemir, 2004'te Avrupa Parlamentosu milletvekilliğine seçildi. 2008 yılından itibaren 10 sene boyunca Yeşiller Eş Genel Başkanlığı görevini üstlenen Cem Özdemir, 2013 yılından itibaren yeniden Federal Meclis'te yer aldı. Özdemir, 2021'de kurulan federal koalisyon hükümetinde de Tarım ve Gıda Bakanı olarak görev yaptı.
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