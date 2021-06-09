Cem Özdemir’den İnandı’nın kaçırılmasına tepki

1 Haziran’da Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te Sapat Okulları kurucusu Orhan İnandı’nın MİT tarafından kaçırılmasına tepki gösteren Almanya Federal Meclisi Yeşiller Partisi Milletvekili Cem Özdemir, ‘‘Erdoğan, kendisini eleştirenleri kaçırma konusunda ulusal sınırları umursamıyor.’’ dedi.





MİT tarafından kaçırıldıktan sonra 9 gündür Türkiye’nin Bişkek Büyükelçiliği’nde alıkonan Orhan İnandı’nın kaçırılmasına tepkiler sürüyor.





Almanya Federal Meclisi’nde Yeşiller Partisi Milletvekili olarak görev yapan Cem Özdemir Twitter hesabından Almanca ve İngilizce olarak yaptığı paylaşımda Orhan İnandı’nın Türkiye’ye kaçırılmasının her türlü diplomatik yoldan engellenmesi gerektiği söyledi.





Cem Özdemir Twitter paylaşımda şu ifadeleri kullandı:





”Erdoğan, kendisini eleştirenleri kaçırma konusunda ulusal sınırları umursamıyor. #Orhanİnandi, Bişkek’teki Türk büyükelçiliğinde düzenleniyor. Türkiye’ye sınır dışı edilmesi her türlü diplomatik yolla engellenmeli!”