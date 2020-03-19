Cem Özdemir'e Koronavirüs teşhisi





2017 yılı eylül ayındaki Federal Milletvekilliği Seçimi'nde Yeşiller'den milletvekili olarak seçilen Özdemir şahsi Twitter hesabında test sonucu hakkında açıklama yaptı.





"İYİYİM, KİMSE ENDİŞELENMESİN"





Koronavirüs'ün kendisine de bulaştığını belirten Özdemir, evinde karantina altında olduğunu ifade etti. İyi olduğuna kaydeden Özdemir, kimsenin kendisi için endişelenmemesini istedi.





Özdemir kısa video ile yayınladığı mesajda yetkililerden gelen talimatları uygulayın ve evde kalın tavsiyesinde bulundu.





Özdemir mesajın sonuna Almanca #BizEvdeKalıyoruz etiketini ilave etti.





Almanya’da Yeşiller'in (Die Grünen) eski eş başkanı Cem Özdemir’e yapılan Koronavirüs testinin sonucu pozitif çıktı.