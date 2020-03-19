Samanyolu Haber /Dünya / Cem Özdemir'e Koronavirüs teşhisi /19 Mart 2020 13:50

Cem Özdemir'e Koronavirüs teşhisi

Gurbetçi anne-babanın çocuğu olarak Almanya'da doğan ve Yeşiller'in eş başkanlığına kadar yükselen Cem Özdemir de Koronavirüs'e yakalandı.

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Almanya’da Yeşiller'in (Die Grünen) eski eş başkanı Cem Özdemir’e yapılan Koronavirüs testinin sonucu pozitif çıktı. 

2017 yılı eylül ayındaki Federal Milletvekilliği Seçimi'nde Yeşiller'den milletvekili olarak seçilen Özdemir şahsi Twitter hesabında test sonucu hakkında açıklama yaptı. 

"İYİYİM, KİMSE ENDİŞELENMESİN"

Koronavirüs'ün kendisine de bulaştığını belirten Özdemir, evinde karantina altında olduğunu ifade etti. İyi olduğuna kaydeden Özdemir, kimsenin kendisi için endişelenmemesini istedi. 

Özdemir kısa video ile yayınladığı mesajda yetkililerden gelen talimatları uygulayın ve evde kalın tavsiyesinde bulundu. 

Özdemir mesajın sonuna Almanca #BizEvdeKalıyoruz etiketini ilave etti.

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