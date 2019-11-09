Samanyolu Haber /Gündem / Cem Uzan: 2 ay içinde Türkiye'ye dönüyorum /09 Kasım 2019 16:32

Cem Uzan: 2 ay içinde Türkiye'ye dönüyorum

Uzun yıllardır Fransa'da yaşayan Cem Uzan, iki ay içinde Türkiye'ye döneceğini söyledi. Uzan, "Cumhurbaşkanlığı yarışına katılmak için sokağa çıkıp güçlü bir demokratik seçenek yaratacağım" dedi.

SHABER3.COM

Ulusalcı Sabahattin Önkibar, Oda TV'de yayınlanan yazısında uzun yıllardır Fransa'da yaşayan Cem Uzan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini aktardı.

Bir dönem Star Gazetesi Ankara Temsilciliği görevini yürüttüğünü hatırlatan Önkibar, Uzan ile tanışıklığının bu döneme dayandığını söyledi:

"Cem Uzan yakın geçmişin büyük iş adamı ve aynı zamanda medya patronuydu ki tanışıklığımız bir dönem Star’ın Ankara Temsilciliğini yapmamdan. Keza Cem Uzan Genç Partiyi kurup 2002 seçimlerinde rüzgâr estiren önemli bir siyasi figürdü."

Sohbetin off the record (yazılmamak kaydıyla) ve on the record (yazılmak kaydıyla) olarak ikiye ayrıldığını belirten Önkibar, Uzan'ın ifadelerinden bazı başlıkları okurlarına aktardı:

- İki ay içinde ülkeme döneceğim.

- Cumhurbaşkanlığı yarışına katılmak için sokağa çıkıp güçlü bir demokratik seçenek yaratacağım.

- İktidara karşı onun üslubu ile mücadele edip demokratik bir çerçevede Türkiye’yi ayağa kaldıracağım.

- Bundan sonda tek misyonum ve yaşama nedenim, ülkeme ve milletime hizmet.

- Geçmişte olduğu gibi yine yolumu keserlerle hapse girmekten imtina etmem.

Önkibar, Uzan'ın, yaşadığı yargısal sorunlar hakkında da şu ifadeyi kullandığını belirtti:

"Hiçbir sorun yok. Dönüyorum ve aklanacağım...Zaten milletimiz vicdanında bizi hiç mahkûm etmedi. Zira bize yapılanın siyasi ve emperyal operasyon olduğu çok net ve toplum bunun farkında."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Cem Uzan: 2 ay içinde Türkiye'ye dönüyorum Sonraki Haber >>

Bakanlık Atatürk'ün daha önce yayınlanmamış videosunu yayınladı

Bakanlık Atatürk'ün daha önce yayınlanmamış videosunu yayınladı

Gel, şu kararmış dünyamızı da aydınlat!

Gel, şu kararmış dünyamızı da aydınlat!

AKP'li milletvekili asgari ücretlilerle böyle alay etti!

AKP'li milletvekili asgari ücretlilerle böyle alay etti!

Almanya - Naat Korosu - Taleal Bedru

Almanya - Naat Korosu - Taleal Bedru

Erdoğan kirasını, elektriğini ödeyemeyen vatandaş için bakın kimi suçlamış…

Erdoğan kirasını, elektriğini ödeyemeyen vatandaş için bakın kimi suçlamış…

‘Bazı sanatçılar gibi tasma mı takayım?’

‘Bazı sanatçılar gibi tasma mı takayım?’

Yanlış yerde durunca !

Yanlış yerde durunca !

Galatasaray TV'den: 5'e razıydık...

Galatasaray TV'den: 5'e razıydık...

Semra Kuytul, AKP’ye seslendi: Memlekete yazık ediyorsunuz!

Semra Kuytul, AKP’ye seslendi: Memlekete yazık ediyorsunuz!

Gemide adama başka bir gemi çarptı...

Gemide adama başka bir gemi çarptı...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:34:05