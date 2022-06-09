Samanyolu Haber /Politika / Cem Uzan adaylığını resmen açıkladı /09 Haziran 2022 20:33

Cem Uzan adaylığını resmen açıkladı

Son dönemde yaptığı çıkışlarla gündeme gelen Genç Parti Kurucu Genel Başkanı Cem Uzan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla cumhurbaşkanıa dayı olacağını açıkladı.

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Son dönemde özellikle katıldığı çeşitli YouTube programlarında yaptığı açıklamalarla gündem olan Genç Parti Kurucu Genel Başkanı Cem Uzan, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar cumhurbaşkanı adayı olamayacağını iddia etti.

Kendi adaylığını da "Başbakan değil, Cumhurbaşkanı olacağım." ifadeleriyle açıklayan Uzan, Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne (AB) sokma sözü de verdi.

"Gençlerin Cem abisiyim. Tüm gençlerimize namus sözü: Türkiye, Avrupa Birliği'ne dahil OLACAK." ifadelerini kullanan Uzan, medya sektörüne geri döneceğini de duyurdu.

İşte Uzan'ın o paylaşımları:


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