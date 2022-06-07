Samanyolu Haber /Politika / Cem Uzan: Ekim ayını bekleyin /07 Haziran 2022 20:13

Cem Uzan: Ekim ayını bekleyin

Son dönemde sıkça katıldığı YouTube programlarındaki çıkışlarıyla dikkatleri üzerine çeken Genç Parti Kurucu Genel Başkanı Cem Uzan, son olarak Zanka TV’de katılığı Ferit Atay’ın programında yine çok konuşulacak bir açıklamada bulundu.

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Uzun süredir Fransa'da siyasi sığınmacı statüsünde yaşayan Genç Parti Kurucu Genel Başkanı Cem Uzan, son dönemde sıkça katıldığı YouTube programlarındaki çıkışlarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Uzan, son olarak Zanka TV’de katılığı Ferit Atay’ın programında yine çok konuşulacak bir açıklamada bulundu.

sol.org.tr'de yer alan habere göre Genç Parti Kurucu Genel Başkanı olan eski medya patronu Cem Uzan, Zanka TV’de Ferit Atay’ın programına konuk oldu.

Programda medyaya dönüş sinyali veren Uzan, "Medya konusunda ekim ayını bekleyin, sürprizlerim var. Bütün özgür çalışan, bağımsız çalışan ve hiçbir siyasi parti tarafından fonlanmayan medya konusunda, sürprizlerim var” ifadesini kullandı.

Bir dönem yönetiminde olan medya kuruluşlarıyla Türkiye siyaset ve ticaretinde etkili olan Uzan'ın bu ifadeleri sonrasında yaşanacak gelişmeler ise merakla bekleniyor.

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