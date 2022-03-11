Cem Uzan Erdoğan'a meydan okudu

"AVRUPA BİRLİĞİ NAMUS SÖZÜ OLSUN"





Halen Fransa'da bulunan Genç Parti lideri Cem Uzan, gündem değerlendirmesinde bulundu. Uzan, Lale Ozan Arslan'ın sorularını yanıtladı.Uzan, Türkiye'de şu an için yaşanan ekonomik kriz hakkında konuştu. Bu krizin AKP'nin yanlış yönetiminden kaynaklandığını söyledi. Uzan, Genç Parti olarak kendilerinin Türkiye'ye krizden çıkarmak için çalıştıklarını belirtti.Uzan, Genç Parti iktidara geldiğinde, Türkiye'yi kısa sürede Avrupa Birliği üyesi yapacağını söyledi. Uzan, Erdoğan'ın 2002'den bu yana bunu yapamadığını belirtti. Ancak kendisi cumhurbaşkanı olursa 3 yıl içerisinde Türkiye'nin Avrupa Birliği ülkesi olacağını belirtti. "Avrupa Birliği namus sözüm olsun. Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne almak istemiyorlar iddiası tam bir palavra. Siz AB kriterlerini yerine getirdiniz de almadılar mı? Kravat ve gömlekle giriş istenen bir restorana, siz tişörtle giderseniz elbette sizi kimse almaz" şeklinde konuştu.