Cem Uzan, Genç Parti Kongresi’ne katılacak

Genç Parti’nin 5. Olağan Kongresi, 2 Temmuz Perşembe günü Ankara'da toplanıyor. Yenimahalle semtindeki 4 Mevsim Tiyatro Salonu’nda yapılacak kongrede divanın oluşturulmasının ardından, faaliyet ve hesap raporu görüşülecek.





YÜZDE 7.25 OY ALDI





Kongreye, 2010 yılından beri Fransa'da yaşayan Cem Uzan da telekonferansla katılarak bir konuşma yapacak. Kongrede Genel Başkan ve Merkez Yönetim Kurulu seçimleri de yapılacak.





26 Kasım 1992'de Cem Uzan ve arkadaşları tarafından kurulan Genç Parti, 3 Kasım 2002 seçimlerinde baraj altında kalmasına rağmen, yüzde 7.25 oy alarak önemli bir başarı elde etmişti.