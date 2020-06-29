Samanyolu Haber /Gündem / Cem Uzan, Genç Parti Kongresi’ne katılacak /29 Haziran 2020 20:17

Cem Uzan, Genç Parti Kongresi’ne katılacak

Genç Parti'nin 5. Olağan Kongresi, 2 Temmuz'da Ankara'da yapılacak. Partinin kurucu genel başkanı olan ve 10 yıldır Fransa'da yaşayan Cem Uzan kongreye telekonferansla katılarak bir konuşma yapacak.

SHABER3.COM

Genç Parti’nin 5. Olağan Kongresi, 2 Temmuz Perşembe günü Ankara'da toplanıyor. Yenimahalle semtindeki 4 Mevsim Tiyatro Salonu’nda yapılacak kongrede divanın oluşturulmasının ardından, faaliyet ve hesap raporu görüşülecek.

YÜZDE 7.25 OY ALDI

Kongreye, 2010 yılından beri Fransa'da yaşayan Cem Uzan da telekonferansla katılarak bir konuşma yapacak. Kongrede Genel Başkan ve Merkez Yönetim Kurulu seçimleri de yapılacak.

26 Kasım 1992'de Cem Uzan ve arkadaşları tarafından kurulan Genç Parti, 3 Kasım 2002 seçimlerinde baraj altında kalmasına rağmen, yüzde 7.25 oy alarak önemli bir başarı elde etmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Cem Uzan, Genç Parti Kongresi’ne katılacak Sonraki Haber >>

Yandaş muhabiri stüdyoda kendinden geçti

Yandaş muhabiri stüdyoda kendinden geçti

AKP'ye videolu mesaj

AKP'ye videolu mesaj

Bir yudum Huzur

Bir yudum Huzur

Tutuklu yönetmen Fatih Terzioğlu'nun eşi anlattı: Yürüyemiyor, konuşamıyor ve kafasını tutamıyor

Tutuklu yönetmen Fatih Terzioğlu'nun eşi anlattı: Yürüyemiyor, konuşamıyor ve kafasını tutamıyor

Dönemin Ankara Başsavcısından 15 Temmuz itirafı

Dönemin Ankara Başsavcısından 15 Temmuz itirafı

Kaçırılan Yusuf Bilge Tunç’un babası hala cevap bekliyor

Kaçırılan Yusuf Bilge Tunç’un babası hala cevap bekliyor

Feyzioğlu'na unutamayacağı ders: Avukatlar sırtlarını dönüp alana sokmadı

Feyzioğlu'na unutamayacağı ders: Avukatlar sırtlarını dönüp alana sokmadı

Baro başkanlarına Ankara yasak!

Baro başkanlarına Ankara yasak!

Doktorlar televizyonda YKS'yi tartıştı(!): Böyle fasülyeden konuşuyorsunuz, gerizekalılar!

Doktorlar televizyonda YKS'yi tartıştı(!): Böyle fasülyeden konuşuyorsunuz, gerizekalılar!

Almanya'da başörtüsü yüzünden işe alınmayan Mirjam olanları anlattı (Almanca)

Almanya'da başörtüsü yüzünden işe alınmayan Mirjam olanları anlattı (Almanca)
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:23:48