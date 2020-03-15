Cem Uzan ile Erdoğan anlaştı mı?

3 Kasım 2002 Milletvekilliği Genel Seçimi'nde yüzde 7,25 oy alan Genç Parti yeniden siyaset sahnesine mi dönüyor?





Hakkında açılan davalar ve sahibi olduğu şirketlere (Telsim, ÇEAŞ, Kepez) ile medya kuruluşlarına (Star TV, Kral TV ve Star gazetesi) el konulduğu için Fransa’da ikamet eden Cem Uzan, “yeniden yargılanma hakkı” için 2019 yılı sonunda müracaatta bulunmuştu.





CEM UZAN GERİ Mİ DÖNÜYOR?





"Uzan'ın sağ kolu"diye nitelenen ve halihazırda Yeniçağ gazetesi Ankara temsilcisi olarak görev yapan Orhan Uğurluoğlu, Genç Parti'nin seçimlere girmek için bütün hazırlıklarını tamamlayacağını belirtti





50 ilde ve bu illerin 300 ilçesinde teşkilatlarını kurarak seçime girmeye hazırlanan Genç Parti, 21 Mart Cumartesi günü Ankara’da Green Park Otel'de saat 13:00’te genel kurulu toplayacak.





Cem Uzan hakkında kesinleşmiş

Uğurluoğlu'na göre genel kurula canlı yayın ile bağlanacak olan Cem Uzan yaklaşık 30-40 dakika süren bir konuşma yaparak yıllar sonra kurucusu olduğu Genç Parti aracılığıyla yeniden siyasi bir konuşma yapacak.





Uğurluoğlu, Uzan’ın çok çarpıcı siyasi açıklamalar yapacağını ve Genç Parti ile siyaset sahnesinde aktif bir rol üsteleneceğini de iddia etti.





ERDOĞAN İLE UZAN ARASINDA PAZARLIK





Uzan'a yakın isimlerden biri olan gazeteci Can Ataklı, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında bir pazarlık olduğuna işaret etmişti.





Cem Uzan hakkında zimmet suçundan verilen 18 yıl hapis cezası 23 Mart 2015'te Yargıtay tarafından onanmıştı. Hakkında kırmızı bülten bulunan Uzan yakalanırsa 9 yıl 2 ay hapis yatacak.





Erdoğan ile Uzan arasındaki pazarlığa göre Uzan, Erdoğan'a destek vermek şartı ile "yeniden yargılanma" ismi altında aklanacak.