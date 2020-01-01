Cem Uzan kaza geçirdi

Şahsi Instagram hesabından kazaya dair açıklamada bulunan Cem Uzan, evinde bir kaza geçirdiğini ve sağ elini kullanamadığını ifade etti.





Bir haftadır sağ elinin sargıda olduğunu söyleyen Uzan, elinde 3'üncü derece yanık oluştuğunu belirtti.







GEÇMİŞ OLSUN DİYENLERE TEŞEKKÜR ETTİ





Uzan’ın açıklaması şöyle: “Geçirdiğim bir ev kazası sonucu bir haftadır sağ elim 3'üncü derece yanık. Sadece sol elimi kullanabiliyorum. Geçmiş olsun diyen tüm sevenlere sonsuz teşekkürler ediyorum. Mutlu ve sağlıklı 2020 Türkiye’m.”







