Samanyolu Haber /Gündem / Cem Uzan kaza geçirdi /01 Ocak 2020 11:20

Cem Uzan kaza geçirdi

İki ay içinde Türkiye'ye döneceğine dair mesajları ile yeniden tartışma konusu olan eski Genç Parti genel başkanı Cem Uzan kaza geçirdi.

SHABER3.COM

Şahsi Instagram hesabından kazaya dair açıklamada bulunan Cem Uzan, evinde bir kaza geçirdiğini ve sağ elini kullanamadığını ifade etti. 

Bir haftadır sağ elinin sargıda olduğunu söyleyen Uzan, elinde 3'üncü derece yanık oluştuğunu belirtti.

GEÇMİŞ OLSUN DİYENLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Uzan’ın açıklaması şöyle: “Geçirdiğim bir ev kazası sonucu bir haftadır sağ elim 3'üncü derece yanık. Sadece sol elimi kullanabiliyorum. Geçmiş olsun diyen tüm sevenlere sonsuz teşekkürler ediyorum. Mutlu ve sağlıklı 2020 Türkiye’m.”


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