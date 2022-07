Cem Uzan tarih verdi: 348 gün kaldı

Genç Parti Kurucu Genel Başkanı Cem Uzan, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını açıkladı: “Ben her gün sayıyorum. Partili arkadaşlarım gün sayıyor. Anayasa geçerliyse, Recep Tayyip Erdoğan hükümetinin gitmesine 348 gün kaldı.”Zanka TV’de Ferit Atay’ın programına konuk olan Uzan, “Cumhurbaşkanı adayı olarak seçimlerde olacağım” derken, seçime girmeye hak kazanan her partiyle diyalog içinde olacaklarını söyledi: “Şubat-Mart aylarında ittifakların konuşulma zamanın geleceğini düşünüyorum.”Cumhurbaşkanı adayı olacağını söyleyen Uzan, ‘Gün sayıyoruz’ dedi: “Şunu söyleyeyim ben cumhurbaşkanı adayı olarak seçimlerde olacağım. Dediklerimi harfiyen yerine getireceğim. Bu iktidarın gitme mecburiyeti var. 11 ay sonra bitti bu iş. Ben her gün gün sayıyorum. Partili arkadaşlarım gün sayıyor. Anayasa geçerliyse, Recep Tayyip Erdoğan hükümetinin gitmesine 348 gün kaldı.”