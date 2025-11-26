Samanyolu Haber /Dünya / Cem Uzan'a Fransa'da haciz şoku: 320 bin eurosu TMSF hesabına geçti /26 Kasım 2025 14:14

Cem Uzan'a Fransa'da haciz şoku: 320 bin eurosu TMSF hesabına geçti

İstanbul'daki mahkeme kararını tanıyan Fransız yargısı, TMSF'nin talebini onaylayarak Cem Uzan'ın gizli kasasındaki dövizlere ve Vertu hisselerine haciz uygulanmasının önünü açtı.

Cem Uzan’ın, Türkiye’deki mahkeme kararlarının siyasi olduğu yönündeki savunması Fransız mahkemesi tarafından kabul edilmedi. Mahkeme, İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin Kemal Uzan, Cem Cengiz Uzan, Murat Hakan Uzan, Ayşegül Uzan ve Melahat Uzan hakkında verdiği kararı tanıdı. Bu kararla birlikte, hakkında kesinleşmiş 47 yılı aşkın hapis cezası bulunan Cem Uzan’ın Fransa’da Türkiye aleyhine açtığı ve aleyhine sonuçlanan dava sayısı 20’ye ulaştı.

NAKİT PARA VE HİSSELER HACZEDİLEREK TAHSİL EDİLDİ
Halktv'de yer alan habere göre 14 Nisan 2021 tarihinde Fransa’da kabul edilen tenfiz başvurusu istinaf aşamasında devam etse de, karar çerçevesinde uygulanan ihtiyati hacizlerin kesin hacze dönüştürülmesine hükmedildi. Fransız makamlarınca yürütülen kesinleşmiş haciz işlemleri kapsamında şu varlıklara el konuldu:

Cem Cengiz Uzan’ın La Banque Postale’de bulunan 227 bin 40 euro tutarındaki hesabı,
Uzan'ın evinde yapılan aramada bulunan 100 bin euro nakit para,
Çukurova Elektrik’e (ÇEAŞ) ait hisse senetleri,
Murat Hakan Uzan’ın sahibi olduğu Fransa merkezli Vertu AK şirketi hisseleri.

Gerçekleştirilen işlemler sonucunda, İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi kararının Fransa’da tenfizi kapsamında toplam 319 bin 40 euro tahsil edilerek TMSF hesaplarına aktarıldı.
