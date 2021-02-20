Cem Uzan'dan AKP'yi karıştıracak iddia: Aldıkları rüşvet Katar'da

Genç Parti kurucu Genel Başkanı Cem Uzan, Youtube üzerinden yayın yapan Bizim TV'de katıldığı canlı yayında Şaban Sevinç'e dikkat çeken açıklamalarda bulundu.





Cem Uzan, 9 milyar dolara sattığı Telsim'i Londra'da 2,5 milyar dolar rüşvet alıp 4,5 milyar dolara satmakla suçladığı AKP iktidarı ile Katarlılar arasında skandal bir ilişki olduğunu öne sürerek, "AKP özelleştirmelerden aldığı rüşetleri Katar'da saklıyor" diye konuştu.





"GENÇ PARTİ SEÇİME GİREBİLECEK"

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 17 partinin seçime girme yeterliliğine sahip olduğunu açıklamış bu listede Genç Parti de yer almıştı. YSK'nın bu kararının ardından Cem Uzan "YSK resmen açıkladı. Genç Parti seçimlere giriyor" paylaşımını yapmıştı.