Samanyolu Haber /Politika / Cem Uzan'dan cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması /10 Kasım 2020 00:55

Cem Uzan'dan cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması

Bir süredir Fransa'da yaşanan eski Genç Parti Genel Başkanı Cem Uzan, katıldığı bir TV programında siyasi planları konusunda açıklamalarda bulundu.

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Genç Parti Kurucu Genel Başkanı Cem Uzan, TV5 televizyonundaki yayına katıldı. Mustafa Deniz ve Hasan Basri Akdemir’in sorularını yanıtlayan Uzan; gündeme ve ekonomiye dair açıklamalarda bulundu.

'ÇÖZÜLÜRSE ADAYIM'

Akdemir’in “Cem Uzan Cumhurbaşkanı adayı mı” sorusuna da yanıt veren Uzan, “Şu andaki kanuni sorunlar çözülmeden bu sorunuza cevap veremem ama çözülürse adayım” ifadelerini kullandı.

İTTİFAK AÇIKLAMASI

Cem Uzan, kendisine dönük "İktidar tarafından getirilecek ve oyları bölecek" şeklindeki iddialara yanıt verdi. 

Uzan, "Şu anda iki ittifak var. Üçüncü bir ittifakın oluşması da kuvvetli bir ihtimal. Genç Parti bu ittifaklardan birinde yer alacak. Hangisinde yer alma ihtimalinin daha yakın olduğunu da bu soruyu yönelten vatandaşlarımıza sorayım ve soruya soruyla cevap vereyim. Genç Parti hiçbir zaman bölen olmadı, olmayacak" diye konuştu.
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