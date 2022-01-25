Samanyolu Haber /Gündem / Cem Uzan'dan korkutan dolar tahmini: “Bana inanmadınız ama 2021 tahminim tuttu” /25 Ocak 2022 21:53

Cem Uzan'dan korkutan dolar tahmini: “Bana inanmadınız ama 2021 tahminim tuttu”

Genç Parti Kurucu Genel Başkanı Cem Uzan 2022 yıl sonu için dolar tahmininde bulundu.

Cem Uzan'dan 2022 için dolar tahmini

Ekonomist Murat Muratoğlu'nun Youtube kanalına konuk olan Genç Parti Kurucu Genel Başkanı Cem Uzan'dan dikkat çeken dolar tahmini geldi. 

"2021 yıl sonu için dolar tahminim gerçekleşti" diyen Cem Uzan 2022'nin yıl sonu için dolar tahmininde bulundu.

Cem Uzan'ın Murat Muratoğlu'na yaptığı açıklamalar şöyle:

"ÖYLE BİR ABSÜRTLÜK YAPABİLİRLER Kİ..."

"Üniversite ilk muhasebe dersine girdiğimizde, Amerikalı hoca bir şey söyledi bize ekonomiyle ilgili. Herkes dedi, falcılara gider. Gelecek şöyle olacak böyle olacak. Ya dedi ben falcılardan bir şey istiyorum. Yarınki Wall Street Journal’deki hisse senetlerinin döküm fiyatlarını versin. Bugünden yarına borsadaki şirket hisse fiyatlarını bilsin başka bir şey istemiyorum. Benim bugün gelecek sene dolar şu kadar olacak diye bir şey söylemem mümkün değil. Onun için Türkiye ekonomisinde yarın öbür gün ne absürtlükler olacak öngörmeniz mümkün değil. Yarın faizi 8’de indiriyorum diyebilirler. Ne olacak ki? Ama benim tahminim dolar 2022’yi 30’larda kapar. 25 ile 30 arasında kapar. 25 ile 30 arasında kaparsa iyidir. Öyle bir absürtlük yapabilirler ki sizin benim aklımızın ucundan geçmeyecek bir şey de yapabilirler".
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