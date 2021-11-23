Cem Uzan'dan yeni iddia: Çok yakında

Doların 12 TL'yi geçmesi ile gerilim de yükselmeye devam ediyor. Türkiye'de faizlerin dünyanın aksine düşürmesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam ekonomi ile ilgili yaptığı açıklamaların ardından dolar/TL sert dalgalanmalarla birlikte 12,48'i yükseldi.





Genç Parti Kurucu Başkanı Cem Uzan, sosyal medya hesabından, yakında takas ile alışverişe başlanabileceğini söyleyerek, "Doların 10 TL’yi 15 TL’yi aşacağını söylemiştim. Şunu da söyleyeyim: Çok yakında giysi-gıda takası başlayabilir. Türk Lirası’nı daha da değersizleştirecekler" şeklinde paylaşımda bulundu.