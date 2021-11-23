Samanyolu Haber /Gündem / Cem Uzan'dan yeni iddia: Çok yakında /23 Kasım 2021 23:53

Cem Uzan'dan yeni iddia: Çok yakında

Türkiye'de kurların yukarı yönlü hareketi sonrasında bir açıklama da Genç Parti Kurucu Başkanı Cem Uzan'dan geldi. Sosyal medya üzerinden bir mesaj paylaşan Uzan, "Çok yakında giysi-gıda takası başlayabilir. Türk Lirası’nı daha da değersizleştirecekler." ifadelerini kullandı.

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Doların 12 TL'yi geçmesi ile gerilim de yükselmeye devam ediyor. Türkiye'de faizlerin dünyanın aksine düşürmesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam ekonomi ile ilgili yaptığı açıklamaların ardından dolar/TL sert dalgalanmalarla birlikte 12,48'i yükseldi.

Genç Parti Kurucu Başkanı Cem Uzan, sosyal medya hesabından, yakında takas ile alışverişe başlanabileceğini söyleyerek, "Doların 10 TL’yi 15 TL’yi aşacağını söylemiştim. Şunu da söyleyeyim: Çok yakında giysi-gıda takası başlayabilir. Türk Lirası’nı daha da değersizleştirecekler" şeklinde paylaşımda bulundu.
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