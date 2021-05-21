Cem Yılmaz bu defa diziyle geliyor

Komedyen Cem Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarını heyecanlandırdı. Yılmaz, beklenen "Erşan" dizisi ile ilgili paylaşımda bulundu.





Netflix'te yayınlanacağı belirtilen dizi hazırlıkları sürerken Cem Yılmaz, okuma provasından bir kare paylaştı.





Dizileri olan oyuncuların işlerini bitirmelerinin ardından Haziran’ın 15’inde çekimlerin başlayacağını Cem Yılmaz yakın zamanda yaptığı bir röportajda söylemişti.





Ezgi Mola ve Merve Dizdar’ın şu sıralar Masumlar Apartmanı dizisinde çekimlerinin devam etmesi, Erşan Kuneri’nin çekimlerinin de ileri tarihe alınmasına neden oldu. Dizide ayrıca Uraz Kaygılaroğlu, Nilperi Şahinkaya, Zafer Algöz, Bülent Şakrak ve Çağlar Çorumlu da yer alıyor.





İşte Cem Yılmaz'ın yaptığı paylaşım:



