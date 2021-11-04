Cem Yılmaz: Çok sıkıldım bu oyundan

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre ünlü komedyen Cem Yılmaz resmi Twitter hesabından canı isteyen mekanizmanın kendisini kışkırtma aygıtı olarak kullandığını ve sürekli anlamı olmayan bir linç olayının içine sokulmaktan yıldığını söyledi.





Ünlü komedyen Cem Yılmaz resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:





"Yine canı isteyen mekanizma beni insanları kışkırtma aygıtı olarak kullanmaya çalışıyor. Ne nezaketle söylerseniz söyleyin dediğinizin hiçbir anlamı olmayan linçin içine sokulmaktan artık yıldım. Yahu az biraz siyasetle uğraşsam yahu tamam diyeceğim. Çok sıkıldım bu oyundan."





Yılmaz son olarak Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın tutuklu bulunmalarıyla ilgili bir soruyu cevaplamış ve "Evrensel standartlarda, bir ülkede böyle şeylerin olmaması gerektiğini düşünüyorum. Başka ne düşüneyim. Çünkü elimde gerçekten dediğin gibi en yalın hali ile, evinde oturan bir vatandaş olarak, kim olduğu, ne olduğu bilinen, ne yaptığı bilinen bir insanın böyle gizemli bir suçu varmış gibi gösterilmesini biz oturduğumuz evden anlayamıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.





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