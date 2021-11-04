Samanyolu Haber /Gündem / Cem Yılmaz: Çok sıkıldım bu oyundan /04 Kasım 2021 00:45

Cem Yılmaz: Çok sıkıldım bu oyundan

Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın tutuklu bulunmalarıyla ilgili kendisine yöneltilen bir soruyu cevaplayan ünlü komedyen Cem Yılmaz, sonrasında resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada canı isteyen mekanizmanın kendisini kışkırtma aygıtı olarak kullandığını ifade etti.

SHABER3.COM

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre ünlü komedyen Cem Yılmaz resmi Twitter hesabından canı isteyen mekanizmanın kendisini kışkırtma aygıtı olarak kullandığını ve sürekli anlamı olmayan bir linç olayının içine sokulmaktan yıldığını söyledi.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yine canı isteyen mekanizma beni insanları kışkırtma aygıtı olarak kullanmaya çalışıyor. Ne nezaketle söylerseniz söyleyin dediğinizin hiçbir anlamı olmayan linçin içine sokulmaktan artık yıldım. Yahu az biraz siyasetle uğraşsam yahu tamam diyeceğim. Çok sıkıldım bu oyundan."

Yılmaz son olarak Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın tutuklu bulunmalarıyla ilgili bir soruyu cevaplamış ve "Evrensel standartlarda, bir ülkede böyle şeylerin olmaması gerektiğini düşünüyorum. Başka ne düşüneyim. Çünkü elimde gerçekten dediğin gibi en yalın hali ile, evinde oturan bir vatandaş olarak, kim olduğu, ne olduğu bilinen, ne yaptığı bilinen bir insanın böyle gizemli bir suçu varmış gibi gösterilmesini biz oturduğumuz evden anlayamıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

© Sputnik

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Cem Yılmaz: Çok sıkıldım bu oyundan Sonraki Haber >>

Sumomomomomomomo atak yapınca, spiker ne yapacağını şaşırdı

Sumomomomomomomo atak yapınca, spiker ne yapacağını şaşırdı

Apple - iPhone

Apple - iPhone

Merkez Bankasını bir de sokaktan dinleyin

Merkez Bankasını bir de sokaktan dinleyin

Cem Yılmaz'dan çarpıcı Kavala ve Demirtaş açıklaması

Cem Yılmaz'dan çarpıcı Kavala ve Demirtaş açıklaması

Alay konusu oldular...

Alay konusu oldular...

Uygurlar soykırımı işaret diliyle TikTok’ta anlattı

Uygurlar soykırımı işaret diliyle TikTok’ta anlattı

Erdoğan’ın yürümekte zorlandığı görüntüler

Erdoğan’ın yürümekte zorlandığı görüntüler

Akkuyu Nükleer Santrali inşaatında patlama

Akkuyu Nükleer Santrali inşaatında patlama

Ayşe Özdoğan ve hasta tutuklular için Köln'de eylem

Ayşe Özdoğan ve hasta tutuklular için Köln'de eylem

Avrupa meydanları ortak ses verdi

Avrupa meydanları ortak ses verdi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:27:41