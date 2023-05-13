Samanyolu Haber /Politika / Cem Yılmaz da hangi cumhurbaşkanı adayını desteklediğini açıkladı /13 Mayıs 2023 10:03

Cem Yılmaz da hangi cumhurbaşkanı adayını desteklediğini açıkladı

Cem Yılmaz destekleyeceği cumhurbaşkanı adayını sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı. Ünlü komedyen "Ben Kemal başkan diyorum… Başarılar dilerim Kemal Başkan" diyerek Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini duyurdu.

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Ünlü komedyen Cem Yılmaz,  14 Mayıs'ta oy vereceği cumhurbaşkanı adayını açıkladı.



Cem Yılmaz Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Abi oyunu kime vereceksin biz de ona atalım” diyorsanız,Ben Kemal başkan diyorum…  Başarılar dilerim Kemal Başkan, Sevgili gençler lütfen oy vermeyi unutmayın,ihmal etmeyin" ifadelerine yer verdi.
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