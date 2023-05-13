Cem Yılmaz da hangi cumhurbaşkanı adayını desteklediğini açıkladı









Ünlü komedyen Cem Yılmaz, 14 Mayıs'ta oy vereceği cumhurbaşkanı adayını açıkladı.Cem Yılmaz Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Abi oyunu kime vereceksin biz de ona atalım” diyorsanız,Ben Kemal başkan diyorum… Başarılar dilerim Kemal Başkan, Sevgili gençler lütfen oy vermeyi unutmayın,ihmal etmeyin" ifadelerine yer verdi.