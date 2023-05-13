Cem Yılmaz da hangi cumhurbaşkanı adayını desteklediğini açıkladı
Cem Yılmaz destekleyeceği cumhurbaşkanı adayını sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı. Ünlü komedyen "Ben Kemal başkan diyorum… Başarılar dilerim Kemal Başkan" diyerek Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini duyurdu.
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, 14 Mayıs'ta oy vereceği cumhurbaşkanı adayını açıkladı.
Cem Yılmaz Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Abi oyunu kime vereceksin biz de ona atalım” diyorsanız,Ben Kemal başkan diyorum… Başarılar dilerim Kemal Başkan, Sevgili gençler lütfen oy vermeyi unutmayın,ihmal etmeyin" ifadelerine yer verdi.