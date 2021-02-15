Samanyolu Haber /Gündem / Cem Yılmaz’dan dolandırıcılık uyarısı: Bu içerik sahte /15 Şubat 2021 16:49

Cem Yılmaz’dan dolandırıcılık uyarısı: Bu içerik sahte

Komedyen Cem Yılmaz, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, kendisine atfedilen sözlerle ‘koronavirüsten nasıl para kazanılacağına’ ilişkin sahte bir içerik oluşturulduğunu söyleyerek kamuoyunu dolandırıcılık girişimine karşı uyardı.

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Komedyen Cem Yılmaz, Twitter hesabından bir paylaşımda bulunarak ‘sahte içerik’ uyarısı yaptı.

Bir TV programına konuk olduğu ana ilişkin fotoğrafının üzerinde, “Flaş Haber: Cem Yılmaz, koronavirüsten nasıl kâr elde edilebileceğini açıklıyor” ifadelerinin yazdığı bir görseli paylaşan Yılmaz, “Bu sahtedir” dedi.


Görselin “Hürriyet gazetesi haberi gibi tasarlandığını” kaydeden Yılmaz, söz konusu dolandırıcılık girişimine karşı kamuoyunu şu ifadelerle uyardı:

“Selamlar, iki haftadır özellikle Facebook ve diğer medyalarda, Hürriyet gazetesi haberi gibi tasarlanmıış bu sahte haber ile dolandırıcılık girişimi varmış. Buna inanan olmayacağını bilmekle beraber ben buradan duyurayım. BU SAHTEDİR. Tıpkı bir çok şey gibi. Uyanık olmanızı öneririm.”


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