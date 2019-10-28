Cem Yılmaz, Erdoğan'ın davetini geri çevirdi

Komedyen Cem Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan gelen daveti nazik bir dille reddetti.





Yılmaz şahsi Twitter hesabından Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına gönderilen davetiyenin fotoğrafı ilave ederek söz konusu programa icabet edemeyeceğini belirtti.





KATILAMAYACAĞIMI BİLDİRİRİM





Yılmaz'ın şunları ifade etti: "29 Ekim Cumhuriyetimizin 96'ncı yıldönümü vesilesiyle yapılan resepsiyona nazik davet için teşekkür eder, yarın Mehmetçik Vakfı yararına yapacağım gösteri sebebiyle katılamayacağımı bildiririm. Çok yaşasın Cumhuriyetimiz. Güzellikler hepimizin olsun.”



