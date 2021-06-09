Samanyolu Haber /Gündem / Cem Yılmaz’ın isyanı: Bir bitmediniz be! /09 Haziran 2021 13:46

Cem Yılmaz’ın isyanı: Bir bitmediniz be!

Komedyen Cem Yılmaz, söylemediği bir sözün kendisine ait gibi paylaşılmasına tepki gösterdi.

SHABER3.COM

Komedyen Cem Yılmaz, sosyal medyada kendisine ait olmayan bir sözün paylaşılması üzerine tepki gösterdi.

Twitter’da ‘Çatlak Filozof’ adlı kullanıcı şu mesajı yayımladı: “Cem Yılmaz: Bu ülkenin en büyük sorunu 2 duble rakı içeni kafir, 2 rekat namaz kılanı da müslüman zannetmek.”

Cem Yılmaz, bu sözün kendisine ait olmadığını belirtip “Bu ülkenin en büyük sorunu bir şeyler geveleyip altına bir isim yazmak olsa gerek! Bir bitmediniz be. Nerede söylemişim bunu? Rüyanda mı ?” diye yazdı.

Yılmaz sonra “Tavşan gider ekine, kulakları dikine Cem Yılmaz” mesajını yayımladı.

İşte o mesajlar:


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