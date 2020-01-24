Samanyolu Haber /Gündem / Cem Yılmaz kendisini hedef gösteren Beyaz TV'yi ti'ye aldı /24 Ocak 2020 09:53

Cem Yılmaz kendisini hedef gösteren Beyaz TV'yi ti'ye aldı

Beyaz TV'deki programda Cem Yılmaz'ın filmlerinde illüminati örgütüne şifreli gönderme yaptığı iddia edildi.

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Cem Yılmaz, Beyaz TV'de kendisi hakkında yapılan ve 'Cem Yılmaz'dan illuminatiye şifreli gönderme mi?' başlığıyla ekrana getirilen haberi eleştirdi. Cem Yılmaz, "İlluminatiye şifreli gönderme' diyor adam abi" dedi. 

Komedyen Cem Yılmaz, Beyaz TV'de yayımlanan "Ne Var Ne Yok" programında kendisi hakkında yapılan ve 'Cem Yılmaz'dan illuminatiye şifreli gönderme mi?' başlığıyla ekrana getirilen haberi ti'iye aldı.

Twitter hesabında paylaşımda bulunan Yılmaz, "İlluminatiye şifreli gönderme diyor adam abi. Ya dostlar sana, bana değil bunlar masumu, safı, bir grup milleti kandırmak, zekasını küçümsemek, aşağılamak değil de ne? Size bir şey diyeyim mi? Benim milletimi böyle şeylerle oyalayan, kesin bizim milletten değil. Kesin. Feribottaki garsonun, taksicinin filmini yapiyorum “halktan koptunnn jeeem “ diyo :)) Bi de filmini izlemiyo ha ! Ama nerden buluyosa “politik fikirlerimi” biliyo :) bak su ise" ifadesini kullandı.

Cem Yılmaz, son paylaşımını da Taner Şener'in 'Göze mi geldik' parçasını "Iluminati ye gelsin :))" şeklinde paylaştı. 


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