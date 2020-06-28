Samanyolu Haber /Gündem / Cem Yılmaz-Netflix tartışmasıı büyüyor /28 Haziran 2020 09:39

Cem Yılmaz-Netflix tartışmasıı büyüyor

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından “Tweet atma mı dediler yoksa” diyerek Netflix’e tepki gösterdi. Netflix'ten gelen cevabı alıntılayan Yılmaz bu kez, "Buranın üçüncü dünya ülkesi olmadığını anlayacaksın" dedi.

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Cem Yılmaz, sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamada bulunarak Karakomik Filmler 2 filminin Netflix’te yayına girdiğini söyledi. Netflix’in Twitter hesabından ise filmi henüz duyurmamasına tepki gösteren Yılmaz, “tweet atma mı dediler yoksa” dedi.

Cem Yılmaz Twitter'dan yaprığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı; 

“Netflix Türkiye'nin haberi yoktur büyük ihtimalle @netflixturkiye tatlım bizim film sizde dün çıkmış olması lazım tweet atma mı dediler yoksa?”


"ŞAKACI SENİ"
Cem Yılmaz'ın tepkisinin ardından Netflix ekibi Cem Yılmaz'ın sözlerini alıntılayarak, "Bu bir Karakomik Filmler-2 duyuru tweet’idir" mesajı attı.

Netflix'in bu tepkisine Cem Yılmaz,"Buranın 3.Dünya ülkesi olmadığını elbet öğreneceksin. Şakacı seni." dedi.



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