Cem Yılmaz sessizliğini film afişiyle bozdu

"PİKAÇUYA GÜLMEYECEK KADAR DERTLİ OLABİLİRİM"





Bir iki merkep meşrep e de bilgi ; benim menajerim yok, hiç olmadı.30 senedir vergi mükellefiyim maliye bir kapıdan plaket veriyor diğer kapıdan defterine bi daha bakıcaz diyo 20 senedir. Sorun yok keşke herkese bakılsa. Ben canım ne zaman isterse paylaşım yaparım. Benim zihnimde sokaktaki vatandaştan farkım ayrıcalığım yoktur. Olsa olsa Pikaçuya gülmeyecek kadar dertli olabilirim.











"GENÇLERİ SAL ABİ, GERÇEKTEN GEREK YOK"





Gidişattan memnun değilim. Serseri mayın gibi ağzıma geleni söylememi isteyen deliler de dahil hakkını isteyen herkese hakkının verilmesini istiyorum. Beni boykot etmek istiyorsanız küçük bir bilgi ; ben bir şey satmıyorum sevgili kardeşim. Ben sen kazan istiyorum. Gençleri sal abi, gercekten gerek yok. Bayram yarın.

Yılmaz, ayrıca 'Her Şey Çok Güzel Olacak' filminin afişini paylaşarak "Sen giderken ben dönüyordum." dedi.









İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından sessiz kalan ünlülere tepkiler sürerken, Cem Yılmaz sessizliğini bozdu. Yılmaz, yayımladığı mesajda gençlere destek verdi.Yılmaz, şu ifadelere kullandı:Yarın Bayram !Herkese iyi bayramlar dilerim.Günlük siyaseti bırakalı yıllar oldu,hani işini yap bırak siyaseti denen siyasetten söz ediyorum. Ama memleketimizde son 15-20 yıldır siyaset, millete hizmet yarışından ziyade, birbirini kökten yok etme,aşağılama,yıldırma ile yapılır oldu. Ülkenin normali kalmadı.Yağmur yağsa, sana mı yağıyor ulan bana yağıyor kavgası yapılıyor. Benim bildiğim ramazan da kalabalığa bi iyilik gelirdi o da yıllardır yok ortada.Yarın bayram.Dileğim alanlara çıkan onca insana kulak verilmesi ve devletin millete yasalarda yeminlerde söylendiği gibi hizmet etmesidir.