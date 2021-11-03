Cem Yılmaz ve Enver Aysever birbirine girdi, Aysever Twitter hesabını gizledi!













Ünlü komedyen Cem Yılmaz, stand-up'çı ve yazar Rüstem Batum'un Youtube kanalına konuk olduğu videoyu sosyal medya hesabından paylaştı ve "5 yıl önceki buluşmamızdan sonra sevgili Rüstem abimle sohbetimiz. Türkiye'de ilk defa bir afişte 'Stand up' yazdığında o afiş Rüstem abinin afişiydi" ifadelerini kullandı.Aysever, Yılmaz'a "Liboş Rüstem abinle iyi sohbet ettin umarım" yazarak tepki gösterdi.Cem Yılmaz, Aysever'e "Sizi ciddiyete davet edecektim vazgeçtim…Ne garip bi adam.Şu yazdığını 12 yaşında çocuk tenezzül edip yazmaz. Var sen de böyle ol." cevabını verdi.Enver Aysever'in Cem Yılmaz'a yantı şöyle oldu:Cem Yılmaz ise "Ben Türkiyenin en etkili ve ünlü kişisi değilim Enver bey. Sıradan bir insanım.Normal insana hasret kaldık.Ben bari normal olayım.Rüstem beyle aranızda halledin bunları." dedi.İkili arasındaki konuşma daha sonra şöyle ilerledi:Bu konuşmadan sonra Enver Aysever Twitter hesabını kilitledi.