Samanyolu Haber /Gündem / Cem Yılmaz ve Enver Aysever birbirine girdi, Aysever Twitter hesabını gizledi! /03 Kasım 2021 11:18

Cem Yılmaz ve Enver Aysever birbirine girdi, Aysever Twitter hesabını gizledi!

Ünlü komedyen ve oyuncu Cem Yılmaz, gazeteci Enver Aysever ile sosyal medyada birbirlerine girdi.

Cem Yılmaz'dan çarpıcı Kavala ve Demirtaş açıklaması

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, stand-up'çı ve yazar Rüstem Batum'un Youtube kanalına konuk olduğu videoyu sosyal medya hesabından paylaştı ve "5 yıl önceki buluşmamızdan sonra sevgili Rüstem abimle sohbetimiz. Türkiye'de ilk defa bir afişte 'Stand up' yazdığında o afiş Rüstem abinin afişiydi" ifadelerini kullandı.



Aysever, Yılmaz'a "Liboş Rüstem abinle iyi sohbet ettin umarım" yazarak tepki gösterdi.



Cem Yılmaz, Aysever'e "Sizi ciddiyete davet edecektim vazgeçtim…Ne garip bi adam.Şu yazdığını 12 yaşında çocuk tenezzül edip yazmaz. Var sen de böyle ol." cevabını verdi.



Enver Aysever'in Cem Yılmaz'a yantı şöyle oldu:



Cem Yılmaz ise "Ben Türkiyenin en etkili ve ünlü kişisi değilim Enver bey. Sıradan bir insanım.Normal insana hasret kaldık.Ben bari normal olayım.Rüstem beyle aranızda halledin bunları." dedi.



İkili arasındaki konuşma daha sonra şöyle ilerledi:





Bu konuşmadan sonra Enver Aysever Twitter hesabını kilitledi.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Cem Yılmaz ve Enver Aysever birbirine girdi, Aysever Twitter... Sonraki Haber >>

Cem Yılmaz'dan çarpıcı Kavala ve Demirtaş açıklaması

Cem Yılmaz'dan çarpıcı Kavala ve Demirtaş açıklaması

Alay konusu oldular...

Alay konusu oldular...

Uygurlar soykırımı işaret diliyle TikTok’ta anlattı

Uygurlar soykırımı işaret diliyle TikTok’ta anlattı

Erdoğan’ın yürümekte zorlandığı görüntüler

Erdoğan’ın yürümekte zorlandığı görüntüler

Akkuyu Nükleer Santrali inşaatında patlama

Akkuyu Nükleer Santrali inşaatında patlama

Ayşe Özdoğan ve hasta tutuklular için Köln'de eylem

Ayşe Özdoğan ve hasta tutuklular için Köln'de eylem

Avrupa meydanları ortak ses verdi

Avrupa meydanları ortak ses verdi

Kılıçdaroğlu'nun Çubuk'ta uğradığı saldırının videosu

Kılıçdaroğlu'nun Çubuk'ta uğradığı saldırının videosu

Gebze'de tren kazası

Gebze'de tren kazası

Canlı yayındaki soru Melih Gökçek'i çıldırttı

Canlı yayındaki soru Melih Gökçek'i çıldırttı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:23:43